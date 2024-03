Nach dem tödlichen Unfall am Fasnetswochenende in der Ravensburger Brühlstraße ist im Gemeinderat jetzt das Thema nächtliche Beleuchtung diskutiert worden. Zu dem Zeitpunkt, als der 25 Jahre alte Fußgänger auf der Straße von einem Auto erfasst worden war, waren die Straßenlaternen ausgeschaltet.

Wie berichtet, war der Mann nahe dem Sportzentrum Rechenwies auf tragische Weise ums Leben gekommen. Zum Unfallzeitpunkt morgens um 4.30 Uhr war es an der Unfallstelle an der Brühlstraße völlig dunkel.

Auf Beschluss des Gemeinderates wird die Beleuchtung in Ravensburg an Freitagen und Samstagen von 3 bis 5 Uhr ausgeschaltet, um Energie zu sparen. Ausnahmen gibt es nur in Quartieren, die als problematisch gelten, etwa der Bahnhofsbereich.

Straße ist stark frequentiert

Im Gemeinderat am Montag stelle Otti Reck-Strehle von den Grünen unter dem Eindruck des schrecklichen Geschehens die Frage, ob stark frequentierte Straßen wie die Brühlstraße so schlecht ausgeleuchtet sein müssten. „Es ist wirklich sehr dunkel dort. Kann man nicht wenigstens jede zwei oder dritte Straßenlaterne angeschaltet lassen?“

Baubürgermeister Dirk Bastin verwies auf den gültigen Gemeinderatsbeschluss, fand es aber grundsätzlich sehr schwierig, jetzt in diesem Zusammenhang eine Debatte zu führen: „Wir wissen immer noch nicht, was genau bei dem Unfall passiert ist. Wir sollten die Dinge nicht miteinander vermischen.“

Mann war alkoholisiert

Laut Polizei und Staatsanwaltschaft hat bei dem Unfall Alkohol eine Rolle gespielt. Offenbar hatte der junge Mann erhebliche Mengen Alkohol getrunken, der 42-jährige Fahrer des Unfallwagens hingegen nicht.

Gegen ihn läuft ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. Auch ob der getötete 25-Jährige zum Zeitpunkt der Kollision auf der Straße stand oder lag, ist noch unklar.