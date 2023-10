Tochter einer Ravensburgerin von der Hamas entführt

Ricarda Louk aus Ravensburg bangt um ihre mutmaßlich von Terroristen verschleppte Tochter. Sie hat Shani Louk (22 Jahre) auf einem Video der radikalislamischen Hamas, die Israel am Samstagmorgen angegriffen hat, entdeckt. Mit einer Videobotschaft bittet die verzweifelte Mutter nun die Bevölkerung um Hilfe.

Das Bundeskriminalamt hat nach Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ die Ermittlungen bereits aufgenommen. Die Gesellschaft für christlich-jüdische Begegnung in Ravensburg spricht nach dem Angriff von einer „Katastrophe unglaublichen Ausmaßes“ für Israel.

Mehr als 23.000 Menschen haben das letzte Bild der deutschen Staatsbürgerin Shani Louk auf Instagram kommentiert, die meisten gehen von ihrem Tod aus. Auf dem Video der Hamas, das im Internet kursiert, liegt die halbnackte junge Frau mit verdrehten Gliedmaßen und dem Kopf nach unten auf der Ladefläche eines Transporters.

Sie blutet, ein Kind spuckt auf ihren Kopf. Die Männer schreien „Allahu Akbar“, „Allah ist groß“. Shani Louk, gehört zu den zahllosen Israelis, die während der Militäroffensive der Terroristen als Geisel genommen oder getötet wurden.

Ricarda Louk hat sich daraufhin selbst mit einem Video an die Öffentlichkeit gewandt in der Hoffnung, dass die deutschen Behörden etwas ausrichten können. Laut dem „Spiegel“ ist Louk in Kontakt mit der deutschen Botschaft. „Ich bitte um jede Hilfe, um alle Neuigkeiten“, sagt Ricarda Louk in dem Video.

Shani war auf einem Festival

Wie Uwe Stürmer, Präsident des Polizeipräsidiums Ravensburg, der „Schwäbischen Zeitung“ bestätigt, ermittelt das Bundeskriminalamt (BKA) bereits. Der Onkel der Vermissten habe den Fall bei einer Polizeidienststelle in Baden-Württemberg angezeigt. „Da es sich um eine Entführung oder ein Tötungsdelikt handelt, ermittelt das BKA. Sie haben Verbindungsebeamte in Israel und prüfen jetzt die Faktenlage“, so Stürmer.

Die junge Frau war auf dem „Festival for Peace“ nahe dem Kibbuz Reim, das sie mit ihrem Freund offenbar selbst organisiert hat. Sie selbst wohnt in Tel Aviv, ihre Familie mit Mutter Ricarda Louk lebt etwa 80 Kilometer vom Gazastreifen entfernt. Sie ist vor 30 Jahren von Ravensburg nach Israel ausgewandert, stammt aus einer katholischen Familie und sei inzwischen zum Judentum konvertiert.

Verletzt in einem Video zu sehen

Shani Louk ist die Zweite von vier Kindern, sagte sie dem „Spiegel“. Sie habe immer wieder Zeit in Ravensburg bei ihren Großeltern verbracht. Auf Instagram gibt es Bilder, die die junge Frau beispielsweise in der Karlstraße zeigen.

Das Video, auf dem die 22-Jährige verletzt mit den Terroristen zu sehen ist, hatte ein Ex-Freund der Familie zukommen lassen. Noch am Samstagmorgen, als die ersten Raketen auf die Stadt fielen, hatte Ricarda Louk mit ihrer Tochter telefoniert und sie gebeten, in einen Bunker zu gehen.

Ist jüdisches Leben auch in Deutschland bedroht?

Shani Louk wollte daraufhin losfahren, um einen geschützten Ort zu suchen. Seitdem gibt es keinen Kontakt mehr, die Bank der 22-Jährigen habe der Familie aber mitgeteilt, dass ihre Kreditkarte in Gaza benutzt wurde. Das berichten Medien übereinstimmend.

Ursula Wolf, Geschäftsführerin der Gesellschaft für christlich-jüdische Begegnung in Ravensburg, und ihr Mann Werner Wolf sind sprachlos. Sie hätten viel erlebt, sogar Raketenangriffe, aber „das, was sich da jetzt abspielt, ist beispiellos“. Es handle sich um eine Katastrophe unglaublichen Ausmaßes. Ursula Wolf: „Das ist ein kleines Land, wo praktisch jeder mit jedem bekannt ist. Das geht an niemandem vorbei.“

Welche Auswirkungen der Angriff der Hamas auf Juden in Deutschland haben könnte, könne sei noch nicht abzuschätzen. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, hatte auf die Bedrohung jüdischen Lebens auch anderswo hingewiesen. Das Ehepaar Wolf hält es für möglich, dass es zu Sympathie-Bewegungen der Palästinenser auch hierzulande kommen könnte.