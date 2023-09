Die Hauptsaison für den Sommerurlaub ist vorbei. Während sich viele nach den heißen Tagen schon wieder auf die kühleren Temperaturen freuen, kriegen manch andere nicht genug von der Sonne. Schon jetzt schauen viele Deutsche, wo sie im Winter einige Tage am Strand und unter Palmen verbringen können.

Wir erklären, welche Ziele im kommenden Winter als besonders beliebt gelten und wie und wo sich trotz gestiegener Preise verhältnismäßig günstig Urlaub machen lässt.

Was sind besonders beliebte Sonnenreiseziele im kommenden Winter?

Auch in diesem Winter sucht ein Großteil der deutschen Urlauber wieder eine Auszeit in der Sonne. Das beobachten sowohl die großen deutschen Reiseveranstalter als auch der Deutsche Reiseverband (DRV). Beliebt sind dabei vor allem Fernreisen. Ganz oben auf der Liste stehen bei den Deutschen laut DRV die Inseln im Indischen Ozean: Malediven, Mauritius und Seychellen. Aber auch Thailand, die Karibik und in Nordamerika vor allem Florida gelten weiterhin als beliebt.

Auf der Mittelstrecke zieht es dagegen im anstehenden Winter besonders viele Urlauber auf die Kanaren, nach Ägypten und die Türkei. Gänzlich neue Trends können die Reiseveranstalter erst vereinzelt beobachten. Der Reiseanbieter Alltours sieht etwa ein starkes Nachfragewachstum nach der niederländischen Karibikinsel Curaçao.

Ein Comeback feiern dagegen nach schwierigen Corona–Jahren die Kreuzfahrtreisen. Laut Reiseverband sind diese im kommenden Winter besonders nachgefragt, vor allem im Bereich der Dominikanischen Republik und Kuba.

Welche Ziele steuern die regionalen Flughäfen an?

Wer im Winter in die Sonne will, muss dafür nicht zwingend lange Autofahrten zu den Landesflughäfen in Stuttgart, München oder gar Frankfurt in Kauf nehmen. In Baden–Württemberg können Urlauber etwa zwischen November und April jeden Freitag ab Friedrichshafen nach Ägypten fliegen. Ab Februar kommen sonntags Flüge nach Gran Canaria hinzu.

In Bayern steuert auch der Flughafen Memmingen die Kanarischen Inseln an. Neben Gran Canaria können Urlauber von hier aus auch nach Lanzarote oder Teneriffa fliegen.

Mit welchen Preisen müssen Urlauber im kommenden Winter rechnen?

Bezüglich der Preise sträuben sich die Reiseveranstalter und der DRV vor einer konkreten Aussage. Die Anbieter Alltours und Der Touristik geben eine Preissteigerung in etwa der Höhe der Inflationsrate an. Urlaub ist teurer geworden und wird weiter teurer — auch im Vergleich zum vorherigen Winter, als Pauschalreisen und Flüge laut Eurostat in Europa etwa 20 Prozent teurer waren als im Vorjahr.

Im Bereich Urlaub und Reise seien die Preise im Vergleich zur allgemeinen Preisentwicklung besonders stark gestiegen, sagt Matthias Firgo, Tourismusökonom an der Hochschule München. Der Grund: ein gleichzeitiger Nachfrage– und Angebotsschock. Nach den Einschränkungen während der Corona–Zeit sei die Urlaubsnachfrage wieder besonders hoch, ebenso die Zahlungsbereitschaft. „Dieses Phänomen wird als ,Revenge Travel’ bezeichnet“, erklärt Firgo. Gleichzeitig gebe es auf Angebotsseite einen Kostenschock durch generell gestiegene Erzeugerpreise. Diese Kombination treibe den Urlaubspreis nach oben. Zwar sinkt laut Firgo das Ausmaß der Preissteigerungen, die Preise aber gehen nicht zurück.

Wie lässt sich trotzdem günstig verreisen?

Wer trotz gestiegener Preise verhältnismäßig günstig verreisen will, kann beim Buchen auf einige Tipps und Tricks der Experten zurückgreifen. Laut DRV können Urlauber etwa Geld sparen, wenn sie eine eher ungewöhnliche Anzahl an Tagen verreisen. Statt sieben oder 14 Nächten, könnten sich acht oder 15 rechnen. Wenn möglich, rät der DRV im Hinblick auf den Preis außerdem dazu, außerhalb der Schulferien zu verreisen. Hier sollten Urlauber nicht nur nach dem eigenen Bundesland schauen. Wenn in Baden–Württemberg bereits Weihnachtsferien sind, in Hessen aber noch nicht, könnte sich der Abflug ab Frankfurt lohnen. Der Preis für den Flughafentransport ist bei vielen Anbietern inklusive.

Um den günstigsten Preis zu erhalten, empfiehlt Tourismusökonom Firgo Vergleichsportale und Vergleichsapps. Zudem sei die Direktbuchung beim einzelnen Dienstleister oft günstiger als auf einer Buchungsplattform. Aber: Für Vielbucher hingegen könnten sich Buchungsplattformen lohnen, für sie gibt es hier häufig Rabatte.

Bezüglich der Urlaubsziele sind laut Firgo die Türkei und Griechenland unter den günstigsten. Bei den Fernreisezielen nennt Alltours Mexiko, Kuba und die Dominikanische Republik. Durch den Dollarkurs seien die Preise hier sogar unterhalb derer aus der vergangenen Wintersaison. Auf der Mittelstrecke sind laut Alltours die Kanaren und Ägypten weniger von Preissteigerungen betroffen und preislich in etwa auf Vorjahresniveau.

Pauschalreise oder Einzelbuchungen — was ist günstiger?

Bei dieser Frage haben die Experten unterschiedliche Meinungen. Der DRV sieht bei vielen Angeboten Vorteile bei den Pauschalreisen, weil hier viele Kosten inklusive sind.

Wer alle Leistungen, wie Flughafentransport oder Mietwagen vor Ort, auch tatsächlich braucht, fahre damit tatsächlich häufig günstiger, sagt Tourismusökonom Firgo. Wer das nicht tut, sollte aber besser über Einzelbuchungen nachdenken. Denn: Inklusive ist ein trügerisches Wort. Letztlich zahlen die Urlauber für alle Leistungen, die enthalten sind, so Firgo.

Wann ist der ideale Buchungszeitpunkt?

Wer günstig buchen will, bucht früh — zumindest bei den stark nachgefragten Urlaubszielen. Die Zeiten von Last–Minute gelten laut den Reiseveranstaltern und DRV größtenteils als vorbei. Bereits im Sommerurlaub seien viele Urlauber mit kurzfristigen Buchungen preislich abgestraft worden. Vor dem Winter kehren laut den Reiseveranstaltern die Frühbucher zurück. Der Touristik beobachtet schon seit Mai einen hohen Anteil an Winterbuchungen mit Umsätzen von 20 Prozent über dem Vor–Corona–Niveau.

Jetzt, im Spätsommer, gehen bei vielen Anbietern die Frühbucherrabatte für den Winter los. Die können vor allem für Familien lukrativ sein. Manche Anbieter locken etwa damit, dass Kinder mit einem 100–Euro–Pauschalbetrag mitreisen können. Laut DRV lassen sich unter günstigen Umständen zwischen zehn und 40 Prozent sparen, einige Reiseanbieter geben ein noch höheres Sparpotenzial an. Die Anbieter verfahren mit unterschiedlichen Systemen und gewähren Rabatte etwa bis 60, 90 oder 100 Tage vor der Abreise.

Urlaubsökonom Firgo bewertet den idealen Buchungszeitpunkt ähnlich wie die Reiseveranstalter und der DRV. Bei weniger nachgefragten Urlaubszielen oder Reiseterminen könnten mit Last–Minute zwar noch Schnäppchen möglich sein. Während der aktuellen Reiseeuphorie der Deutschen sei aber eher das Gegenteil der Fall. „Da steigen die Preise für die wenigen freien Betten oder Plätze für kurzfristige Buchungen sehr stark an. Im Moment würde ich sagen: je früher, desto besser.“