„It’s a Match!“, oder sinngemäß übersetzt „Es passt!“: Für manchen ist das eine magische Formel. Denn die zeigt die Dating-App „Tinder“ an, wenn zwei Liebeswilligen das Profil des jeweils anderen gefällt. Kennenlernen im digitalen Zeitalter eben.

Mit dem Versprechen „Perfektes Match“ wirbt inzwischen auch der Landkreis Ravensburg ‐, und zwar um junge Ärzte. Das Gesundheitsamt des Landratsamtes betreibt zwar keine Partnervermittlung, will aber junge Mediziner und solche, die ihre Praxis aus Altersgründen übergeben wollen, zusammenführen.

Denn auch wenn der Titel amüsant klingt, hat die Sache einen dramatischen Hintergrund: Die Anzahl der niedergelassenen Ärzte sinkt, in einigen Praxen werden bereits keine Patienten mehr angenommen. Ein Gutachten belegt, dass das in den nächsten Jahren noch schlimmer wird.

Wie will das Gesundheitsamt junge Mediziner anlocken?

Eine Kennenlernplattform wird es nicht, sondern eine Kennenlern-Veranstaltung, zu der das Gesundheitsamt zusammen mit der Kreisärzteschaft einlädt: In der Ravensburger Zehntscheuer sollen sich am 20. November ab 19 Uhr niedergelassene Ärzte auf der Suche nach einer Praxisnachfolge mit potenziellen Nachfolgern austauschen. Neben Vorträgen wird es laut Mitteilung auch Raum für Diskussion geben.

Was ist die Strategie des Kreises?

„Seit mehreren Jahren beschäftigt uns das Thema hausärztliche Versorgung“, erklärt Martin Sommer, der stellvertretende Leiter des Gesundheitsamts, im Gespräch mit Schwäbische.de. Bei der Veranstaltung „Perfektes Match“ geht es, so Sommer, um Vernetzung.

Wir wollen zusammen mit der Kassenärztlichen Vereinigung und der Kreisärzteschaft Jung und Alt zusammenbringen. Martin Sommer

Darüber hinaus gehe es langfristig um Vernetzung, Strukturierung und Digitalisierung. „Ziel von all dem ist, dass den Medizinern am Ende möglichst viel Zeit für die Patienten bleibt“, sagt Martin Sommer.

Wie ist die Ausgangslage?

Doch klar ist: Es gibt zu wenige Ärzte im Landkreis Ravensburg. Und die sind zu alt. Das sind die Erkenntnisse eines Gutachtens, das der Kreis in Auftrag gegeben hat. Es liegt Schwäbische.de vor. Ein dreiköpfiges Team der Praevida GmbH rund um Professor Joachim Fischer von der Uni Heidelberg hat dafür Hausärzte und Kommunen befragt.

Von 106 Hausärzten aus dem Landkreis, die an der Umfrage teilgenommen haben, ist ein Drittel über 60 Jahre alt. Vor allem die älteren arbeiten überwiegend in Einzelarztpraxen. Bei den jüngeren ‐ etwa ein Dutzend ist unter 40 ‐ ist die große Mehrheit in Gemeinschaftspraxen tätig. Jeder dritte Arzt gab an, über 55 Stunden in der Woche zu arbeiten.

Wo ist die Versorgung besonders schlecht?

Die Versorgung im Landkreis Ravensburg ist extrem unterschiedlich ‐ nicht nur im Unterschied zwischen Stadt und Land, sondern auch unter einzelnen Kommunen im ländlichen Raum. Ein „Gürtel der besonders angespannten Versorgungssituation“, so heißt es im Gutachten, zieht sich von der Gegend um Bad Saulgau über Ravensburg, Weingarten und Bad Waldsee bis Leutkirch.

Bilck ins Sprechzimmer: Hausärzte im Rentenalter finden immer öfter keine Nachfolger für ihre Praxen. Der Kreis wil nun vermitteln – bis zum perfekten Match. (Foto: Monika Skolimowska/dpa )

„Hier reicht der Ausfall weniger Praxen, um einen Notstand herbeizuführen“, sind sich die Autoren des Gutachtens sicher. Denn auch die Struktur, viele Einzelpraxen und ein hoher Altersdurchschnitt, sei dort besonders schwierig. In der Gegend um Bad Waldsee und Leutkirch ist sogar jeder zweite Arzt über 60.

Mit der Unterstützung durch ihre jeweilige Stadt oder Gemeinde sind die meisten Ärztinnen und Ärzte „eher unzufrieden“ (34 Prozent) oder „sehr unzufrieden“ (28 Prozent). Am größten ist der Frust darüber in Weingarten, Bad Wurzach und Ravensburg. Wohingegen die Mehrzahl der Isnyer Ärzte ihre Kommune lobt.

Könnten mehr Medizinzentren die Lösung sein?

In etwa die Hälfte aller Ärzte im Kreis fühlt sich überarbeitet. Und dennoch: 80 Prozent haben Freude an ihrer Arbeit und würden ihren Beruf wieder ergreifen.

88 Ärzte haben auf die Frage nach ihrer beruflichen Zukunft geantwortet. 34 davon planen, schon innerhalb der nächsten fünf Jahre in den Ruhestand zu gehen. Erst sechs von ihnen haben eine Nachfolge gefunden. Die meisten geben an, dass ihre Ruhestandsplanung nicht nur mit ihrem Alter, sondern auch mit Bürokratie, Überarbeitung und Personalmangel zusammenhängt.

Etwa 40 Prozent der Umfrageteilnehmer zeigen sich offen dafür, ihre Praxis in einem Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) weiterführen zu lassen. Hierzu das Beispiel Bad Wurzach: Zwar wollen drei von vier Ärzten in den nächsten Jahren ihre Praxis aufgeben ‐ alle erleben die Nachfolgesuche als äußerst schwierig –, niemand von ihnen könnte sich aber vorstellen, ihre Praxis in einem MVZ aufgehen zu lassen.

Um die hausärztliche Versorgung im Kreis zu sichern, braucht es also noch zig „Matches“ zwischen derzeitigen Praxisbetreibern und jungen Medizinern.