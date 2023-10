Thomas Gadek warnt vor dem VfB Friedrichshafen

Die U23 des FV Ravensburg hat am Sonntag den VfB Friedrichshafen zu Gast. Das Derby wird um 13 Uhr angepfiffen.

„Der VfB hat eine gestandene Mannschaft mit erfahrenen Spielern, viele haben schon höherklassig gespielt“, sagt FV-Trainer Thomas Gadek. „Das wird ein richtig, richtig harter Brocken ‐ zumal die letzten Wochen für Friedrichshafen nicht so gelaufen sind, wie sie sich das vorgestellt haben.“

Im Ballbesitz steigern

In der Tat: In der Tabelle steht der FV Ravensburg II vor dem VfB ‐ trotz der 0:1-Niederlage in Wangen vom vergangenen Samstag. „Wir waren einfach zu pomadig“, kritisiert Gadek. „Unser Spiel in Ballbesitz war nicht gut ‐ und der Gegner hatte zu viel Raum.“ Eine Menge Verbesserungspotenzial also. „Wir müssen das Spiel in Wangen schnell abhaken“, fordert der Coach ‐ und fügt gleich hinzu. „Das ist ja das Schöne am Fußball: Die Woche drauf kannst Du es schon wieder viel besser machen.“

Definitiv fehlen wird im Derby gegen den VfB allerdings Julian Flock. Die alte Verletzung an den Adduktoren machte dem Kapitän früh im Spiel in Wangen Probleme ‐ „Flocke“ konnte die ganze Woche über nicht trainieren. Zu früh wieder eingestiegen? „Das ist immer so ein Thema“, meint Gadek und verweist auf die Woche davor: „Gegen Riedlingen konnte er ja komplett durchspielen.“ Wieder viel zu tun für die Physios also. „Sie und Flocke entscheiden, wann er wieder trainieren kann“, legt sich der Trainer fest. „Es ist klar, dass wir alles daransetzen, dass er so schnell wie möglich wieder auf dem Platz steht.“

Deutlich besser sieht die Situation bei Robin Eschweiler aus: Der junge Innenverteidiger war trotz Knöchelverletzung in der Partie gegen Riedlingen eine Woche zuvor gegen Wangen in der Startelf gestanden ‐ bis zur 70. Minute hielt der Fuß. Gadek ist optimistisch, dass Ravensburgs lange Abwehrhoffnung dieses Mal über 90 Minuten gehen kann.

Felix Kölle ist zurück im Team

Zurück im Team nach seinem Urlaub ist zudem Außenverteidiger und Co-Trainer Felix Kölle. Ansonsten werden auf der Bank wohl wieder die Youngsters aus der U19 Platz nehmen. „Sie machen ihre Sache sehr, sehr gut“, lobt der Trainer das Engagement und den Trainingsfleiß seiner Nachwuchsspieler. „Es ist ja auch etwas Besonderes, wenn ich mich als 17- oder 18-Jähriger schon in der Landesliga beweisen kann.“ Gadek ist sich sicher: „Im zweiten Halbjahr der Saison werden sie sich schon deutlich weiterentwickelt haben.“

Die Häfler sind Zehnter. „Wir stehen jetzt unter Druck, Ergebnisse zu liefern“, weiß VfB-Kapitän Marian Pfluger. „Die Trainingswoche war gut“, betont VfB-Cheftrainer Giovanni Rizzo. Intensität und Engagement hätten gepasst ‐ beides braucht Friedrichshafen auch in Ravensburg. „Das ist eine spielstarke Mannschaft“, meint Rizzo.