Thema „Grenzen“ im Montagsforum

Das Humpis Montagsforum Am 8. April startet das Humpis Montagsforum mit dem Thema „Grenzen“ ins zehnte Semester. Das Montagsforum ist eine interdisziplinäre Vortragsreihe, die vom Museum Humpis-Quartier Ravensburg veranstaltet wird. Expertinnen und Experten verschiedenster Fachrichtungen sprechen zu einem gemeinsamen Oberthema, das so aus unterschiedlichen Perspektiven behandelt wird. Dazu bietet das Format die Möglichkeit zum Austausch und zur Diskussion. heißt es in der Pressemitteilung.

Zum Start des Frühjahrsemesters behandelt der Philosoph und Didaktiker Professor Markus Tiedemann, der an der Universität Dresden lehrt, die Themen Migration und Aufklärung aus philosophischer Sicht. Mit psychischen Grenzen und der Frage danach, wo sich die Grenze zwischen einer Belastung und einer Herausforderung befindet, beschäftigt sich der Diplom-Psychologe und Stresscoach Louis Lewitan.

Die Journalistin Gemma Pörzgen ist im Vorstand von Reporter ohne Grenzen (D.) aktiv und spricht über die Notwendigkeit der Pressefreiheit sowie über die Gefahren, denen diese weltweit ausgesetzt ist. Humanitäre Hilfe über staatliche und politische Grenzen hinweg thematisiert Gerald Rockenschaub, Arzt und ehemaliger WHO-Direktor für gesundheitliche Notlagen in Europa.

Wie man durch Sport im Alter fit bleibt und welche Möglichkeiten und Grenzen es für ein aktives Leben gibt, erläutert der Sportmediziner Professor Dr. Achim Conzelmann, der an der Universität Bern mit dem Schwerpunkt Sportpsychologie lehrt. Unter dem Titel „Grenzen der Toleranz“ beschäftigt sich Dr. Rolf Frankenberger, Geschäftsführer des Instituts für Rechtsextremismusforschung an der Universität Tübingen, mit der Frage danach, welche Gefahr die extreme Rechte für unsere Demokratie darstellt.

Zum Abschluss spricht Katrin-Cécile Ziegler, Digital Economist und Dozentin für Digitale Ethik, über Künstliche Intelligenz und zeigt Grenzen dieser als grenzenlos wahrgenommenen Technologie auf.

Das Programm richtet sich an alle Interessierten und kann ausschließlich als Abonnement gebucht werden. Die Vorträge finden an acht Montagvormittagen von 9.30 bis 11.30 Uhr im Schwörsaal in Ravensburg statt. Der Veranstaltungsraum ist barrierefrei zugänglich. Die Anmeldung erfolgt über die Volkshochschule Ravensburg. Das Abonnement ist übertragbar.