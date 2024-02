Theater und Kino zeigen gleiche Geschichte

Anlässlich der Premiere der musikalischen Komödie „Souvenir“ über das Leben von Florence Foster Jenkins kooperiert das Theater Ravensburg mit den Cineparc-Kinos, die zeitgleich zur Theaterproduktion den Film „Florence Foster Jenkins“ mit Meryl Streep und Hugh Grant zeigen. Besucherinnen und Besucher der Theaterinszenierung erhalten bei Vorlage ihrer Eintrittskarte einen Rabatt von drei Euro auf den Kinobesuch. Umgekehrt können auch alle Zuschauer des Films die Theatertickets für „Souvenir“ drei Euro günstiger erwerben. Das geht aus einer Pressemitteilung des Theaters Ravensburg hervor.

Theaterproduktion und Film basieren beide auf der Lebensgeschichte von Florence Foster Jenkins, die als „schlechteste Sängerin der Welt“ berühmt wurde. „Es ist eine so unglaubliche Geschichte, dass man sie nicht erfinden könnte, mit einer faszinierenden Protagonistin“, so Theaterleiter Till Rickelt. „Ich dachte, es wäre schön, wenn es die Möglichkeit gäbe, zusätzlich zur Theateraufführung auch den wirklich bezaubernden und berührenden Film aus dem Jahr 2016 noch einmal im Kino zu erleben.“

Der Film ist im Kino Die Burg. am 12. und 14. Februar, jeweils um 17.45, zu sehen. Weitere Termine in Planung. Im Theater Ravensburg steht das Stück „Souvenir“ am 9., 10., 16., 17. und 24. Februar, jeweils um 20 Uhr, auf dem Programm.