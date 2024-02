Theater Ravensburg zeigt Tanzstück passend zum Lichterfest

Das Theater Ravensburg zeigt am Samstag, 2. März, um 15 Uhr das Tanzstück „Das kleine Licht bin ich“. Wie aus einer Pressemitteilung des Theaters Ravensburg hervorgeht, handelt das Stück von Licht und Schatten, die sich im Universum auf den Weg machen, um eine Welt aus hell und dunkel zu erschaffen.

Das Stück lebt vom Wechselspiel zwischen hell und dunkel, Tönen und Stille und von Stillstand und Bewegung. Untermalt wird das Theaterstück von Live-Musik und Tanz. So entstehe eine märchenhafte Welt welche die kreative Fantasie der Kinder herausfordere, so das Theater Ravensburg. Der Eintrittspreis beträgt für Kinder fünf Euro, für Erwachsene sieben Euro und für Familien 19 Euro. Der Vorverkauf findet an der Kasse des Theaters Ravensburg und über das Portal Reservix statt. Das Theaterstück ist für Kinder ab drei Jahren geeignet.