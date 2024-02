Im Februar und März zeigt das Theater Ravensburg zwei Theaterstücke für die ganze Familie. Am Sonntag, 18. Februar, um 15 Uhr ist das Landestheater Tübingen mit dem Stück „Der siebente Bruder oder das Herz im Marmeladenglas“ zu Gast und passend zum Lichterfest zeigt das Theater am Samstag, 2. März, um 15 Uhr das Tanzstück „Das kleine Licht bin ich“.

In „Der siebente Bruder oder das Herz im Marmeladenglas“ geht es um Hans, der siebente und jüngste Sohn des Königs, der auf die Suche nach seinen sechs verlorenen Brüder geht. Dabei erlebt er so einige Abenteuer und begegnet nicht zuletzt einer gewitzten Prinzessin, die ihm dabei hilft, seine zu Steinen verzauberte Brüder zu retten. Die mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis 2018 ausgezeichnete Graphic Novel des norwegischen Künstlers Øyvind Torseter sei ein rasant irrwitziger Roadtrip durch eine Märchenwelt voller skurriler Figuren, heißt es in der Pressemitteilung. Das Theaterstück für Kinder ab zehn Jahren erforsche mit viel Witz und Wagemut das Einmaleins des Märchenerzählens.

Bezauberndes Tanzstück für Kinder ab drei Jahren

Im März wird dann das bezaubernde Tanzstück „Das kleine Licht bin ich“ für Kinder ab drei Jahren aufgeführt. Licht und Schatten machen sich hier auf, im großen Universum eine Welt aus Hell und Dunkel zu erschaffen. Zwei Wesen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, aber zusammen wunderschöne Bilder entstehen lassen. Im Wechselspiel von Hell und Dunkel, von Tönen, Klängen und Stille, von Stillstand und Bewegung entstehe ein Traumtheater voller Zauberei, Tanz und Live Musik.

Das kleine Licht wird im März aufgeführt. (Foto: Bernd Gurlt )

Kartenverlosung und Datenschutzhinweise

Für das Stück „Der siebente Bruder oder das Herz im Marmeladenglas“ am 18. Februar verlost Schwäbische.de Karten. Wer zwei Tickets gewinnen möchte, der sollte bis Freitag, 16. Februar, 12 Uhr, eine Mail mit dem Stichwort „Bruder“ und seinem Namen an [email protected] senden. Die Gewinner werden am Freitag per Mail benachrichtigt. Für die Hinterlegung der Karten an der Abendkasse werden die Daten der Gewinner an das Theater Ravensburg weitergegeben. Alle Teilnehmerdaten werden nach Beendigung des Gewinnspiels vernichtet. Weitere Hinweise zum Datenschutz bei Schwäbisch Media unter www.schwäbische.de/datenschutz

Karten (Kinder 5 Euro, Erwachsene 7 Euro, Familien 19 Euro) gibt es im Vorverkauf der Kasse des Theaters Ravensburg, Zeppelinstraße 7, von Donnerstag bis Samstag, 17 bis 20 Uhr sowie online unter www.reservix.de.