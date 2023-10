Theater Liberi feiert Jubiläum mit „Aladin ‐ das Musical“

Das für seine modernen Familienmusicals bekannte Theater Liberi feiert in diesem Jahr sein 15-jähriges Jubiläum. Seit der Gründung 2008 hat das Unternehmen bereits weit über 1,5 Millionen Zuschauer begeistert, heißt es in einer Mitteilung. Als Teil der Jubiläumstour gastiert die Produktion „Aladin ‐ das Musical“ am Samstag, 4. November, um 15 Uhr im Konzerthaus in Ravensburg. In seiner modernen Eigeninszenierung des Märchens aus 1001 Nacht erzählt das Theater Liberi die Geschichte um den Jungen mit der Wunderlampe als Musical für die ganze Familie. Das Musical dauert zwei Stunden inklusive 20 Minuten Pause und ist geeignet für Zuschauer ab vier Jahren. Die Tickets kosten ab 29 Euro, je nach Kategorie, Kinder bis 14 Jahre erhalten eine Ermäßigung in Höhe von zwei Euro. Erhältlich sind die Tickets online unter www.theater-liberi.de und bei ausgewählten Vorverkaufsstellen.