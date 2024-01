The Deadnotes spielen in der Zehntscheuer

The Deadnotes wagen den Ausbruch aus ihrem gewohnten Umfeld und setzen ein Zeichen gegen Schubladendenken: „Wir sind schon immer in einer Nische gewesen - für Indie zu Pop und für Pop zu Indie; für Punk zu Pop und für Pop zu Punk.“

Am Samstag, 20. Januar, spielt die Band in der Ravensburger Zehntscheuer. Dort präsentieren The Deadnotes ab 20 Uhr einen Sound, den man laut Pressemeldung der Veranstalter so von einer Band aus Deutschland nie erwarten würde. Angetrieben wird das Ganze von ausschweifenden Brit-Popgitarren. „Wenn Gegensätze aufeinandertreffen und sich zusammenschließen, kann etwas Großes dabei rauskommen“, davon sind Darius (Gesang/Gitarre), Jakob (Bass/Gesang) und Felix-(Drums) überzeugt.

Vorverkauf und Abendkasse: 16 und 18 Euro, Vereinsmitglieder bezahlen 14 Euro, Vorverkauf in Ravensburg: Tourist-Info und Schwäbische Zeitung. Sowie bei allen bekannten VVK-Stellen der Region