Testzeitraum für Ikea–Filiale in Ravensburg endet

Ravensburg hat seit zwei Jahren einen der kleinsten Ikeas Deutschlands: Im Gänsbühlcenter endet Ende Juli der Testzeitraum für das Beratungszentrum. Doch die Filiale wird nicht schließen, wie eine Sprecherin des schwedischen Einrichtungshauses, Louisa Klink, auf Anfrage von „Schwäbische.de“ mitteilte. Für die Kunden war die kleine Filiale, in der man Küchen und andere große Möbel planen kann, neu — was mitunter zu Verwirrung führte.

Ikea weiß noch nicht, ob Standort in Ravensburg bleibt

In der Ravensburger Filiale im Erdgeschoss des Gänsbühlcenters kann man nichts zur sofortigen Mitnahme kaufen. Berater helfen bei der Planung und Bestellung von Ikea–Möbeln. Das Unternehmen hat nicht nur in Ravensburg, sondern auch in einem Einkaufszentrum in Wolfsburg einen Laden angemietet, um dieses Angebot zu testen.

Nach dem Testzeitraum wird nach Angaben von Klink jetzt bewertet, wie es ankam und was das für die künftige Ausrichtung von Ikea bedeutet. Einer ersten Einschätzung zufolge hätten Kunden neugierig auf die kleine Ikea–Filiale reagiert und das Planungsangebot genutzt.

Verwechslungsgefahr bei Internet–Recherche nach Ikea

Vereinzelt sind allerdings auch schon Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen in der Ravensburger Roßbachstraße auf dem Weg zum Gänsbühlcenter aufgefallen, deren Fahrer Passanten nach dem Weg zu einem Ikea–Einrichtungshaus gefragt haben. Vermutlich hatten sie über Internet–Kartendienste wie Google–Maps das Ikea Pop–up entdeckt und gemeint, sie fänden dort ein großes Möbelgeschäft vor. Diese Verwechslungsgefahr ist auch Pressesprecherin Klink bekannt.

In Einzelfällen könne es vorkommen, dass Kundinnen und Kunden den Ikea Pop–up mit einem klassischen Einrichtungshaus verwechselten, da es sich um ein vergleichsweise neues Format handele, schreibt sie auf SZ–Anfrage. Das Unternehmen habe aber versucht, immer und bei allen Mitteilungen zur Ravensburger Filiale klarzumachen, dass dort der Fokus auf Beratung und Planung liegt. „Auf den Google Maps–Eintrag haben wir nur bedingt Einfluss, da sich Google die Informationen aus unterschiedlichen Quellen zieht“, fügt sie außerdem hinzu.

Weiterer Test mit Abhol–Boxen in der Südstadt

Ikea hat in Ravensburg schon einmal ein neues Konzept getestet: In der Nordstadt wurde 2016 eine Bestell– und Abholstation eingerichtet. Die schloss aber Ende 2021, weil Ikea das getestete Format grundsätzlich nicht weiterführen wollte. Inzwischen können Kunden aber ihre Ikea–Bestellung auch in die Hindenburgstraße 30 in der Ravensburger Südstadt liefern lassen, wo 25 von Ikea angemietete Lager–Boxen für die Ware zur Verfügung stehen. Kunden erhalten bei erfolgter Lieferung einen Code und können ihre Möbelpakete damit dann aus einer der Boxen holen. Auch dieses Abholkonzept wird von Ikea getestet — vorerst bis August 2023.