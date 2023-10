„Teppich-Uwe“, so ist Uwe Pabst im Handy von Oberschwabenschau-Chef Stephan Drescher abgespeichert. Ebenso bei Dreschers Kolleginnen und Kollegen, denn genau dafür kennt man ihn: Auch bei der Oberschwabenschau 2023 wird Uwe Pabst wieder Teppiche verlegen.

6500 Quadratmeter Auslegeware

Bis zur Eröffnung wird er rund 6500 Quadratmeter Auslegeware verarbeiten, verteilt auf 14 der insgesamt 17 Messehallen. Sobald die Ravensburger Messe vorbei ist, kommt er nochmal zurück ‐ dann fürs Recycling. Wie die Ravensburger Veranstaltungsgesellschaft (RVG) mitteilt, ist 2023 das erste Jahr, in dem die Ravensburger Messeteppiche professionell recycelt werden.

Uwe Pabst gehört zu den letzten, die direkt vor Eröffnung der Oberschwabenschau noch auf dem Messegelände ranklotzen werden, in der Nacht oder auch im Morgengrauen. Der 64-Jährige ist Experte für Messe-Teppiche. Er macht auch dieses Jahr die Ravensburger Messehallen hübscher und sicherer. Ja, sicherer: Denn Teppiche sind eine sehr gute Rutsch-Sicherung.

Gerade bei nassem Herbstwetter läuft man auf Teppich viel besser als auf feuchten Holzböden, so die RVG in ihrer Pressemitteilung.

Unsichtbar wie ein Heinzelmännchen

Auf Messen gebe es zwei klassische Zeitfenster fürs Teppichlegen. Böden innerhalb von Messeständen muss Uwe Pabst zackig fertigstellen, bevor die Messebauer kommen, die den Stand draufstellen wollen. Vor ihm müssen bereits die Strom- und Wasseranschlüsse fertig sein.

Teil zwei sind Teppiche auf Verkehrsflächen. Sie kommen viel später, damit sie im Aufbau-Trubel keinen Schaden nehmen. Für Messegäste bleibt Uwe Pabst in der Regel unsichtbar wie ein Heinzelmännchen: Wenn die Messe läuft, ist seine Arbeit getan. Außer, ein Aussteller hätte nochmal einen Wunsch oder es gäbe was auszubessern.

2,1 Tonnen schwere Teppichlieferung

Verlegt werde meist Rips oder Nadelfilz, günstige Qualität, es müsse ja keine Jahre halten, wenn es nicht gerade was Schickes in Wunschfarbe für einen bestimmten Messestand sein soll. Rips liege auch in vielen Fluren und Gängen der Oberschwabenschau-Hallen. Etwa 2,1 Tonnen schwer sei die Teppichlieferung für die Ravensburger Messe.

Speziell für die Flurteppiche macht Uwe Pabst am Ende eine Sonderschicht: Sie kommen als allerletztes in die Hallen rein. Dann, wenn die Messestände entlang der Flure fertig sind, damit dem Bodenbelag nichts mehr passieren kann. „Letzte Nacht, letzte Chance“, sagt Uwe Pabst und lacht.

Schiefgegangenes wieder ausbügeln

Was in seinem Job schiefgehen kann? Da grinst er und meint laut Pressemitteilung: „Einiges.“ Wobei es selten bei ihm schiefgehe. Vielmehr brauche man ihn meist, um Schiefgegangenes wieder auszubügeln. Der Zeitplan für jede Messe sei ein Kartenhaus, erklärt er. Wenn direkt am Anfang was nicht klappe, drohe manch anderes auch zu kippen. Zig Gewerke und Dienstleister müssten eng verzahnt funktionieren, warteten aufeinander.

„Wenn es keine festen Hallen sind, sondern man sie wie in Ravensburg eigens für die Messe aufbaut, hängt natürlich viel am Wetter. Bei Sturm geht nix. Ich hab anderswo mal ein Zelt wegfliegen sehen“, so Pabst. Starker Regen beim Aufbau? „Dann muss man zwei Tage warten, nachdem Dach und Wände fertig sind, bis drinnen alles abgetrocknet ist. Ab dann hinken wir dem Zeitplan hinterher.“ Theoretisch könne er zwar auch auf nassen Böden arbeiten, mit einem Tacker statt mit Klebeband, „ist halt die doppelte Arbeit“.

Früher in ganz Europa unterwegs

Seine Arbeit beherrscht Uwe Pabst im Schlaf, teilt die RVG weiter mit. Er verlegt seit Jahrzehnten Teppiche in Messehallen. Früher war er in ganz Europa unterwegs, von Messe zu Messe, bis zu 80.000 Kilometer im Jahr und selten daheim. Inzwischen arbeitet er fast nur noch in Friedrichshafen und Ravensburg, er wollte es ruhiger. Irgendwann soll auch mal Schluss sein. Während Corona sei ziemlich Flaute gewesen, nur ein paar Impfzentren ‐ darum kommt der Ruhestand für den 64-Jährigen und seine mit ihm arbeitende Frau etwas später als erhofft.

Einst hat er was anderes gelernt. Bevor er 1989, noch kurz vor dem Mauerfall, aus der DDR ausreiste, war er Glasbläser und Dachdecker. Seine erste Station im Westen: Bad Cannstatt. Dort arbeitete seine damalige Frau als Krankenschwester. Er lernte den Mann einer Kollegin kennen. „Komm doch mal mit!“, sagte der, und plötzlich stand Pabst mit einem Messebauer-Team auf der IAA in Frankfurt, der Internationalen Automobilausstellung 1989.

100.000 Quadratmeter Teppich pro Jahr oder mehr

Damals wie heute war er Subunternehmer, spezialisierte sich bald auf Teppiche, fand später einen anderen Partner, mit dem er nun schon sehr lang zusammenarbeitet, die Firma Expocarpets aus Kehl. Wie viel Teppich Uwe Pabst im Lauf der Jahrzehnte verlegt hat? „Oh, wirklich keine Ahnung“, sagt er. In seinen besten Jahren waren es vielleicht 100.000 Quadratmeter pro Jahr oder mehr.

Die große Neuerung auf der Oberschwabenschau 2023: Erstmals könnten Messeteppiche hinterher zum Recycling gegeben werden. Dafür komme ein neuartiger Messeteppich zum Einsatz, der auf anderen europäischen Messen bereits erprobt worden sei. Laut RVG mache das Klebeband den Unterschied: Früher hatten Messeteppiche meist eine sehr kurze Lebensdauer, weil man das Klebeband oft nicht abbekam. Also war das Material nicht sortenrein, sondern wurde nach der Messe als Bauabfall entsorgt.

Recycling steht nichts mehr im Weg

Neuerdings stehe dem Recycling nichts mehr im Weg. Also kommt „Teppich-Uwe“ erneut nach Ravensburg, wenn die Oberschwabenschau vorbei ist. Zuerst wird loser Müll abgeschüttelt. Dann wird Uwe Pabst große Teppichstücke zu akkuraten Ballen schnüren, die ein Recycler zurücknimmt.