Schon am Ende des Jahres könnte Ravensburg für Autofahrer eine andere Stadt sein: Der Zeitplan sieht eigentlich die Einführung von Tempo 30 auf fast allen wichtigen Straßen und kurz danach den Modellversuch „Klimamobil“ vor — nichts weniger als den sieben Monate dauernden Test für einen neuen Generalverkehrsplan. Doch vor dem Start in einen heißen politischen Herbst scheint es fraglich, ob die letzten notwendigen Beschlüsse tatsächlich entsprechend fallen werden.

Der Grund: Die Geschwindigkeitsbegrenzung zum Schutz von lärmgeplagten Anwohnern blieb auch nach einer denkbar knappen Kampfabstimmung im Gemeinderat vor einem Jahr hinter den Kulissen ein Zankapfel. Die konkrete Umsetzung könnte deshalb, vermutlich auch wegen der Kommunalwahlen im nächsten Jahr, erneut in eine politische Grundsatzdebatte münden — mit den Grünen als Block auf der einen und der CDU auf der anderen Seite.

Realisierung ist kompliziert

Bei den Wählern lässt sich — je nach Klientel — mit beiden Positionen punkten, die Rechtslage ist komplex und auch die Realisierung ist kompliziert: Zum einen müssen sämtliche Busfahrpläne und Ampelschaltungen angepasst, umgestellt und koordiniert werden, damit Anschlüsse und Zeitpläne noch funktionieren. Zum anderen gilt es, den derzeitigen Ravensburger Flickenteppich aus Tempo 30, 40 und 50 mit unterschiedlichen Regelungen bei Tag und Nacht zu harmonisieren. Und über die Sinnhaftigkeit von Tempo 30 streiten sogar die Experten.

Zur Erinnerung: Der Beschluss im Rahmen des Lärmaktionsplanes sieht vor, das Limit bei Tag und Nacht einzuführen, auch auf einigen Straße, auf denen die Stadt eigentlich aufgrund der (errechneten) Lärmwerte Ermessensspielraum gehabt hätte: Gartenstraße, Karlstraße, Georgstraße, Ziegelstraße sowie auf Teilen der B 32 auf der Schussenstraße, der Wilhelm-/Leonhardstraße und in Teilen der Wangener Straße, in der Jahnstraße, der Hindenburgstraße, der Weißenauer Straße, der Seestraße und der Zwerger-/Olgastraße. Die Geschwindigkeit der Ortsdurchfahrt Knollengraben soll nachts auf Tempo 30 reduziert werden.

„Plan ist radikal“

„Eine Zumutung“, hieß es aus Reihen der CDU auch nach dem Beschluss, der Plan sei „radikal“. Die Grünen, unzufrieden mit der Geschwindigkeit bei der Umsetzung von Verkehrs– und Klimathemen, hingegen pochen auf die Umsetzung. Nach Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ könnte es in letzter Minute noch einen Kompromissvorschlag der Verwaltung geben.

Unter Umständen wird auch am „Modellversuch Klimamobil“ noch einmal gedreht, was die Umsetzung angeht. Eigentlich sollte der Test schon nach der Sommerpause 2023 starten, dann war von Frühjahr 2024 die Rede. Der Plan: Die Stadt will künftig den innerstädtischen Verkehr in Ravensburg völlig neu regeln. Ziel ist, dass Fußgänger, Radfahrer und ÖPNV–Nutzer gleichberechtigt mit Autofahrern sind. Das soll zuvor allerdings über mehrere Monate getestet werden, um Fehlplanungen zu vermeiden. Auch dafür wird der Aufwand beträchtlich sein, günstig wird die Umstellung wohl ebenfalls nicht.

Konkrete Beschlüsse fehlen

Oberbürgermeister Daniel Rapp und Bürgermeister Dirk Bastin hatten zuletzt vor einem Jahr dennoch für das Modell intensiv geworben: „Dieser Schritt wäre aus unserer Sicht extrem wichtig für die Klimaresilienz der Stadt.“ Der Modellversuch muss allerdings noch in konkrete Beschlüsse gegossen werden. Das Thema dürfte deshalb direkt nach der Sommerpause im Ausschuss und im Gemeinderat behandelt werden.

Ein weiteres Thema im Herbst: Beim geplanten Radschnellweg zwischen Baindt und Friedrichshafen ist der Grundsatzbeschluss, welche Trasse auf Ravensburger Gemarkung genutzt werden soll, gefallen. Doch die Einzelmaßnahmen müssen gesondert auf den Weg gebracht werden. Auch da dürften noch einmal Diskussion losgetreten werden.

Gleiches gilt für den geplanten Schussenpark westlich der Bahngleise. Im Herbst wird laut Baubürgermeister Dirk Bastin eine Kostenberechnung und darauf folgend ein Sachbeschluss erwartet. Einigen Stadträten wie dem CDU–Mann Rolf Engler ist das Projekt angesichts der zuletzt eher klammen Kasse zu teuer.