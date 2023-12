Telefonseelsorge sucht neue Mitarbeiter

Die Telefonseelsorge Oberschwaben-Allgäu-Bodensee in Ravensburg bietet für Frauen und Männer im neuen Jahr wieder eine neue Ausbildungsgruppe an. Der knapp zweijährige, nebenberufliche Ausbildungsgang befähigt zum ehrenamtlichen, seelsorglichen Dienst am Telefon und weiterführend auch zur Mail- und Chatseelsorge.

Die Teilnehmer bekommen Gelegenheit, ihre Zuhör- und Beratungskompetenz zu entwickeln oder zu verbessern, um sich im Umgang mit anderen Menschen feinfühliger und flexibler zu verhalten. Die Ausbildung umfasst Theorie-, Selbsterfahrungs- und Übungseinheiten. Einfühlungsvermögen, innere Beweglichkeit und Persönlichkeitsentwicklung stehen im Mittelpunkt der Weiterbildung, was für die Beratungstätigkeit am Telefon, in der Mail- und Chatarbeit genauso wichtig ist, wie für alle Lebens- und Beziehungsbereiche.

Das Ehrenamt bei der Telefonseelsorge ist unentgeltlich. Und doch „lohnt“ es sich für alle, die ihr Leben bereichern wollen durch einen Dienst, der auf Beziehungen und Gespräche setzt. Wie viel Zeit und welche sonstigen Anforderungen die Ausbildung und Mitarbeit bei der Telefonseelsorge erfordert, ist jeweils bei einem der beiden Informationsveranstaltungen zu erfahren. Diese sind am Dienstag, 9. Januar, von 16 bis 18 Uhr, und am Mittwoch, 10. Januar, von 19 bis 21 Uhr, jeweils im Haus der Katholischen Kirche, Wilhelmstraße 2 in Ravensburg.

Anmeldung erbeten und nähere Informationen in der Geschäftsstelle, Telefon 0751/3597770, per Mail an