Folgenutzung

Teil der Taldorfer Schule wird wohl Flüchtlingsunterkunft

Ravensburg / Lesedauer: 1 min

Der sogenannte Schulneubau aus dem Baujahr 1965 (links) und der Küchenpavillon werden voraussichtlich zu Flüchltingswohnungen umgebaut. (Foto: Stadtverwaltung Ravensburg )

Seit diesem Schuljahr gibt es die Grundschule in Taldorf nicht mehr, die Kinder lernen jetzt in Oberzell. Jetzt sollen in einen Teil der Gebäude Flüchtlinge einziehen.

Veröffentlicht: 13.09.2023, 07:00 Von: Lena Müssigmann