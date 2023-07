Um die Sicherheit beim Rutenfest in Ravensburg zu erhöhen, sollten eigentlich von Freitag bis Dienstag die Straßenlaternen in Ravensburg nachts brennen. Oberbürgermeister Daniel Rapp hatte verfügt, die wegen der Energiesparmaßnahmen sonst übliche Abschaltung ab 1 Uhr nachts in großen Teilen des Stadtgebietes auszusetzen.

Empfohlene Artikel Sicherer Nachhauseweg Übers Rutenfest bleiben die Straßenlaternen in Ravensburg nachts länger an q Ravensburg

Das hat wegen technischer Schwierigkeiten aber nicht überall funktioniert, wie die TWS und die Stadt in einer gemeinsamen Pressemitteilung auf Anfrage mitteilen. Vor allem in den Sozialen Netzwerken hatte es dafür Kritik von Betroffenen gegeben. In der Sonntagnacht sei das Problem in einer „gemeinsamen Kraftanstrengung“ behoben worden.

Die Stadt werde gemeinsam mit den TWS „zeitnah die Probleme analysieren und Verbesserungsmaßnahmen für ähnliche zukünftige Maßnahmen erarbeiten“.