TC Ravensburg steigt zweimal auf

In der Sommersaison 2024 wird es beim TC Ravensburg wieder zwei aktive Mannschaften in der Tennis–Oberliga geben. Ein Jahr nach dem Abstieg in die Verbandsliga haben die Damen des TCR die direkte Rückkehr in die Oberliga geschafft. Auch die Ravensburger Herren wurden Meister in ihrer Verbandsliga–Gruppe und schafften so nach Jahren wieder den Sprung in die Oberliga.

Somit liegt eine sehr erfolgreiche Saison hinter den beiden Aushängeschildern des TC Ravensburg. Während sich die Damen um die langjährige Topspielerinnen Annika Hepp und Anne Heim souverän durch die Verbandsliga spielten, war es bei den TCR–Herren bis zum letzten Spieltag spannend. Die Herren 55 der Ravensburger sind dagegen wieder aus der Südwest–Liga abgestiegen. Der Aufsteiger aus Oberschwaben gewann in der Regionalliga nur das Duell gegen den letztlich sieglosen Absteiger TK GW Mannheim mit 6:3 — gegen Sandhausen, Degerloch, Untertürkheim, Sindelfingen und Tübingen verloren die Ravensburger um Thilo Bendel, Klaus Gut, Frank Mölm, Jörg Marquardt, Oliver Fischbach und Philipp Frank.

Weichen in der ersten Begegnung gestellt

Nach einigen Jahren in der Verbandsliga hat es die erste Herrenmannschaft des TC Ravensburg geschafft und ist nach einer spannenden Saison in die Oberliga aufgestiegen. Gleich in der ersten Begegnung wurde der letztlich stärkste Konkurrent um den Titel, der TEC Waldau Stuttgart II, mit 6:3 geschlagen. Danach galt es, gegen spielstarke Gegner aus Heidenheim, Leonberg und Schorndorf zu gewinnen, um am letzten Spieltag gegen den TK SSV Ulm 1846 II den Aufstieg perfekt machen zu können.

Dies gelang dem Ravensburger Team um Mannschaftsführerin und Sportwartin Barbara Maigler am vergangenen Rutenfestsonntag in überzeugender Manier mit einem 9:0–Kantersieg. Aus einem laut Mitteilung des TCR „sehr homogenen Team“ ragten Mischa Lanz, Mikael Vollbach und Christoph Vonbank heraus, die alle ihre Einzel während der Saison gewannen. Außerdem trugen Lars Aregger, Ben Cronau, Matthias Raubinger, Stefan Raschke, Nick Berens, Michel Morgenbesser und Niklas Schobesberger zu diesem Erfolg der Mannschaft bei. Der langjährige TCR–Leistungsträger Kilian Fetzer stand zwar als Nummer 2 auf der Meldeliste, machte in dieser Saison allerdings kein einziges Spiel mehr für die Ravensburger.

Souveräne Saison der TCR–Damen

Nach einjähriger Abstinenz hat die erste Damenmannschaft des TC Ravensburg den Wiederaufstieg in die Oberliga geschafft. Das Team um Mannschaftsführerin Annika Hepp spielte sich souverän durch die Saison und gewann alle Begegnungen gegen teilweise namhafte Gegner. Am letzten Spieltag feierte der TCR einen 6:3–Sieg gegen den Mitfavoriten um den Aufstieg, den STC Schwäbisch Hall. Nach den Einzeln stand es 4:2 durch Siege von Nadja Strähle, Anne Heim, Sara Erenda und Noemi Köhle. Anschließend machten zwei Doppelerfolge den Sieg und den Aufstieg perfekt. Außerdem spielten in dieser Saison Francesca Parcelli, Annika Hepp, Johanna Öxle und Lea Erenda. Auch hier musste der TCR auf eine langjährige Spielerin verzichten: Elena Rief hat den TCR vor der Saison verlassen. Ungeschlagen im Einzel und Doppel blieben Heim und Köhle.