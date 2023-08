TC Ravensburg richtet Oberschwabencup aus

Der TC Ravensburg richtet an diesem Wochenende den 77. Sparkassen–Oberschwabencup aus. Rund 90 Spieler und Spielerinnen aus dem süddeutschen Raum kämpfen dabei auf der Anlage St. Christina in mehreren Wettbewerben um den Sieg.

Qualitativ hochwertige und spannende Spiele um den Titel und das Preisgeld von insgesamt 500 Euro wird es im Feld der Herren A geben. Alle vier gesetzten Spieler sind in der deutschen Rangliste geführt. Niclas Goltz (TC Schönberg Freiburg–St.Georgen/DTB 296) führt das Feld vor Nicolas Pfennig (DTB 356) vom TC Grosshesselohe München an. Gefolgt von Niklas Klein (TC Leutkirch/DTB 446) und Maximilian Metzler (DTB 534) vom TK SSV Ulm 1846. Clubtrainer Stefan Raschke und Nachwuchsspieler Michel Morgenbesser vertreten die Farben des TC Ravensburg.

Auch bei den Damen A ist das Feld sehr ausgeglichen und verspricht umkämpfte Spiele. Topgesetzt in diesem Feld ist Mareike Strähle (DTB 228) von der STG Geroksruhe Stuttgart vor Maike Nägele (TA Spfr. Schwendi/DTB 244). An Position drei und vier sind zwei Nachwuchstalente vom TC Augsburg Siebentisch gesetzt, die Lindauerin Emma Pall (DTB 402) und Aurelia Löhrer (DTB 460). Spannend wird sein, ob Annika Hepp und Nadja Strähle vom TC Ravensburg in diesem Feld für eine Überraschung sorgen können.

Die Konkurrenzen der Aktiven starten am Freitag ab 16 Uhr mit den ersten Begegnungen und werden witterungsabhängig am Samstag ab 10 Uhr fortgesetzt. Komplettiert wird das Turnierwochenende am Samstag mit einem Leistungsklassen–Tagesturnier der Aktiven sowie am Sonntag in den Altersklassen der Herren 30 bis 70. Auch hier sind schon zahlreiche Meldungen eingegangen und versprechen umkämpfte Spiele aller Akteure um Punkte für die eigene Leistungsklasse. Der austragende TC Ravensburg freut sich laut Mitteilung auf hochklassiges Tennis.