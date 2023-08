Es war eine Idee mit Begeisterungs–Potenzial für alle Wasserratten: Der Eintritt ins Flappachbad könnte kostenlos sein, wenn dafür Parkgebühren an dem Ravensburger Naturfreibad erhoben werden. Oberbürgermeister Daniel Rapp hatte bereits 2019 davon gesprochen. Doch die Umsetzung lässt auf sich warten und ist wohl auch für 2024 vom Tisch. Das immer noch fehlende Glasfaserkabel ist der Grund für den Zeitverzug, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Förderprogramm läuft langsamer als erwartet

Eigentlich sollte 2023 ein Erdkabel für schnelles Internet bis zum Flappachweiher verlegt werden. Doch bislang war davon nichts zu sehen. Auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ schreibt die stellvertretende Pressesprecherin der Stadt, Christa Kohler–Jungwirth, dass das Glasfaserkabel bis Mitte 2025 verlegt sein soll.

Dass es nicht früher klappt, liege daran, dass sich ein Förderprogramm verzögert habe.

Smartparking geht nur mit Internetanschluss

Den Glasfaseranschluss braucht die Stadt, um am Flappachbad sogenanntes Smartparking anzubieten, wie es aktuell auf der Kuppelnau getestet wird. Das heißt, dass Kennzeichen der einfahrenden Autos erfasst werden. Bezahlt wird die Parkgebühr an einem Automaten oder übers Handy. Das alles werde es im Jahr 2024 mangels Internetanschluss am Flappach definitiv noch nicht geben, sagt Kohler–Jungwirth.

Somit bleibt vermutlich auch die angekündigte Tarifreform am Flappach — fürs Parken zahlen und kostenlos baden — weiter in der Schublade liegen. Denn die Umsetzung ist laut früheren Angaben der Stadt an die technische Voraussetzung geknüpft, Smartparking anbieten zu können.