Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 30.000.- Euro sowie eine verletzte Person waren das Ergebnis eines Zusammenstoßes zwischen einem Lkw mit Anhänger und einem Pkw am Freitagabend in Bavendorf.

Der Lenker des Lastzuges wollte ersten Aussagen zufolge eine ampelgeregelte Kreuzung noch bei Gelblicht überqueren. Dabei übersah er ein bereits losgefahrenes anderes Fahrzeug, in welches er in Folge seitlich hineinfuhr.

Die Autofahrerin musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, ihr Pkw wurde abgeschleppt. Durch die notwendigen Maßnahmen war der Verkehr auf der B33 für etwa eine Stunde beeinträchtigt.