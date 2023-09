Seit seiner Jugend ist Raphael Nagel begeisterter Tänzer, besonders die Stilrichtung Hip–Hop hat es ihm angetan. Jetzt ist er im Duo mit seiner Tanzpartnerin Madeline Spieler aus Bregenz zur Weltmeisterschaft in Großbritannien gereist. Die beiden haben die Jury so begeistert, dass schon früh klar war, dass sie beste Chancen auf den Titel haben.

Nach wenigen Sekunden legen sie zur überraschenden Musik los

Nach dem finalen Tanz war er außer Atem und körperlich fertig, wie Raphael Nagel berichtet. Die Musik im Finale sei mit einem Tempo von 130 Schlägen pro Minute besonders schnell gewesen. „Das war ein Sprint“, sagt der 26–Jährige, der in Ravensburg die Tanzschule Geiger leitet. Die Tänzer wurden von einem DJ mit der Musik überrascht. „Wir müssen spontan auf die Musik eingehen, uns eingrooven“, sagt er. Ein Video von der Finalrunde erweckt nicht den Anschein, als müssten sie sich erst zurechtfinden. Nach wenigen Schlägen legt er mit seiner erst 15–jährigen Tanzpartnerin aus Bregenz los. Bei ihrer vorbereiteten Choreografie bewegen sie sich perfekt aufeinander abgestimmt zum Beat.

Dass die beiden zur Weltspitze in ihrer Kategorie gehören, hat die Jury beim internationalen Wettbewerb in der britischen Stadt Blackpool offenbar schnell gesehen. Zwei von den rund 30 Paaren konnte die Jury des von der United Dance Organisation (UDO) organisierten Wettbewerbs „World Street Dance Championship“ gleich in die Finalrunde katapultieren. Nagel und Spieler haben die Fachleute dermaßen begeistert, dass sie ihnen die Zwischenrunden erspart haben.

Monika Geiger ist stolz auf Leistung aus der Tanzschule

Schon im Vorfeld hatte das Duo die Deutsche Meisterschaft gewonnen und bei der Europameisterschaft Platz drei belegt. Bei einer Weltmeisterschaft war Nagel aber noch nie angetreten.

Monika Geiger, deren Urgroßvater die Tanzschule gegründet hat, findet den Weltmeistererfolg „sensationell“. Sie sagt: „Es ist ein großer Erfolg der den Ehrgeiz und die Begeisterung unseres jungen Teams für das Tanzen unterstreicht.“ An der Tanzschule gebe es eine „sehr aktive Hip-Hop-Szene“ mit mehreren erfolgreichen Tänzern.

Raphael Nagel, der in Baienfurt aufgewachsen ist, hat beim Standard–Tanzkurs in der neunten Klasse das erste Mal einen Fuß in eine Tanzschule gesetzt. Die Bewegung zur Musik hat ihn so begeistert, dass er auch nach Ende des „Tanzkränzchens“ weitere Kurse belegte und schließlich zum Hip–Hop wechselte, wo er bald vom Schüler zum Lehrer aufstieg. Er habe schon immer gerne Hip–Hop gehört.

Auf der Bühne schält er den Kopf aus und performt

Nach einem Lehramtsstudium in Sport und Mathe, das er bis zum Bachelor verfolgte, hat er sich für die Tanzschule entschieden, die er zusammen mit Monika Geigers Sohn Daniel Zimmermann führt. Was er auf dem Gebiet alles kann, hat Nagel bei Fortbildungen gelernt. Wenn er auf der Bühne steht, könne er „abschalten und einfach performen“.

„Ich tanze seit zehn Jahren — ohne Tanzen würde ich es nicht mehr aushalten“ Raphael Nagel

Ein Preisgeld gab es für die Weltmeister nicht, wie er sagt. Sollte er noch mal teilnehmen, würde er sich einen Sponsor suchen, damit er nicht die ganze Reise selbst bezahlen muss. „Ein Hammer–Erlebnis“ sei die Weltmeisterschaft trotzdem für ihn gewesen. Sein großer Sieger–Pokal stehe jetzt auf dem Tresen in der Tanzschule.

Nagel will seine Begeisterung an Kinder weitergeben

Er sei jetzt international besser vernetzt und bekannter. Ihn würde es freuen, seine Begeisterung an noch mehr Kinder und Jugendliche weiterzugeben. Denn ihn habe das Tanzen auch persönlich weitergebracht. Und das mit einem besonderen „Funfaktor“, den er bis heute hat, wenn er auf der Bühne steht und „einfach performt“.

Weitere Erfolge der Tanzschule Geiger in der laufenden Saison: