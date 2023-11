SZ-Nothilfe mit Stand auf dem Christkindlesmarkt vertreten

Auf dem Christkindlesmarkt wird auch die SZ-Nothilfe wieder an fünf Tagen mit dabei sein. Am Stand des Städtepartnerschaftsvereins „Brückenbauer“ beim Rathaus wird der gemeinnützige Verein von Freitag bis einschließlich Dienstag, 1. bis 5. Dezember, Präsenz zeigen.

Die derzeit 16 aktiven Mitglieder der SZ-Nothilfe wollen mit dem Ausschank von Glühwein und Punsch für ihr Anliegen und ihr Angebot werben: Unterstützung für bedürftige Menschen in Stadt und Kreis Ravensburg, „unbürokratisch, regional, schnell“. Nur dank zahlreicher Spender kann jährlich in rund 350 Fällen mit insgesamt über 100.000 Euro unbürokratische Hilfe ermöglicht werden. Da das Spendenaufkommen in den letzten Jahren rückläufig ist, ist die SZ-Nothilfe wieder verstärkt auf Unterstützung angewiesen.