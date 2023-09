SV Vogt geht als Führender in den Spieltag

Mit drei Siegen und einem Spiel weniger im Gepäck steht Aufsteiger SV Vogt nach einem fulminanten Start in der Fußball–Bezirksliga ganz oben. Die Absteiger dagegen schwächeln. Mit zwei Pleiten in Folge und dem Bezirkspokalaus hinkt der SV Oberzell seinen Erwartungen deutlich hinterher. Auch der TSV Eschach, mit drei Siegen gestartet, musste am Ende einer kräftezehrenden englischen Woche zum ersten Mal das Feld als Verlierer verlassen.

Trainer spricht von einer Momentaufnahme

Dass nach dem vierten Spieltag mit dem SV Vogt ein Aufsteiger vorneweg marschiert, haben wohl die wenigsten erwartet. Die Vogter Kicker nutzten den dreimaligen Heimvorteil für sich und einen optimalen Start. Siege gegen Baienfurt, Weingarten (Heimrechttausch) sowie Mitaufsteiger Argental, ermöglichten dem Neuling einen optimalen Start. Von Durchmarsch oder Parallelen zum SV Baindt in der vergangenen Saison will Trainer Emil Petca und die Vereinsspitze aber nichts wissen. „Die dicken Brocken kommen ja erst noch“, sagt der erste Vorstand Marco Haller. „Wir freuen uns noch auf starke Gegner, die mitspielen, denn die liegen uns“, meint Trainer Emil Petca, der das Ganze als Momentaufnahme sieht. „Es ist noch zu früh, um zu sagen, wo die Reise hingeht.“ Zum ersten Auswärtsspiel trifft Vogt auf Mitaufsteiger SGM Unterzeil/Seibranz. „Wir kennen uns aus dem Bezirkspokal–Achtelfinale in der vergangenen Saison“, sagt Petca. Da gewann der SV Vogt. „Die Tagesform wird entscheiden“, ist Petca sicher.

In der vergangenen Saison fast abgestiegen, jetzt mit neun Punkten aus den Startlöchern gekommen, darunter der 2:1–Sieg beim TSV Eschach am vergangenen Spieltag. „Eschach hat in der englischen Woche kräftemäßig sehr viel investiert“, sagt Trainer Yasin Erdem vom VfL Brochenzell vor dem Spiel gegen den letztjährigen Vizemeister TSG Ailingen. „Man muss mal abwarten wie sich das bei uns weiter entwickelt.“ Laut Erdem zählt für den VfL nur der Klassenerhalt. „Wer aber in Eschach gewinnt, kann auch Ailingen schlagen.“

Spiele fordern ihren Tribut

Nach zwei Siegen zum Auftakt holte der FC Leutkirch zuletzt „nur“ zwei Punkte aus zwei Begegnungen. „Wir lagen beide Male 0:2 zurück“, sagt Trainer Roman Hofgärtner, „schafften aber noch den Ausgleich“, auf Kosten von verletzten Spielern. „Gegen Eschach fehlt uns Geschwindigkeit“, verrät Hofgärtner. Der TSV Eschach konnte Schwung und Euphorie vom Sieg in Oberzell nicht mit in die Partie gegen den VfL Brochenzell nehmen. Die ersten Spiele forderten ihren Tribut. „Einige meiner Spieler waren nicht nur in den Beinen leer“, sagt TSV–Coach Philipp Meißner.

Tristesse statt Euphorie herrscht nach der zweiten Niederlage in Folge und dem Aus im Bezirkspokal bei Landesligaabsteiger SV Oberzell. Der selbsternannte Aufstiegsfavorit ist nach vier Spieltagen alles andere als im Soll. „Es gab schon bessere Spiele von uns. Wir haben es dem Gegner zu einfach gemacht“, sagt Spielertrainer Daniel Hörtkorn nach der 0:2–Niederlage in Ailingen. „Die Enttäuschung ist groß, das war einfach zu wenig.“ Hörtkorn machte dafür zu viele Fehler im Aufbauspiel aus. Nächster Gegner ist die SG Baienfurt, die als einziges Team noch ohne Punkte dasteht. „Uns war klar, dass wir vor einer schweren Saison stehen“, sagt SG–Trainer Can Alkan.

Luft nach oben bei Meckenbeuren

Mit dem Auftakt können der SV Maierhöfen–Grünenbach und der TSV Meckenbeuren durchaus zufrieden sein, bei beiden ist aber noch genug Luft nach oben. Beide trennen sechs Tabellenplätze in Summe, aber nur ein Punkt. Der letzte Sieg des TSV gegen Maierhöfen ist auch schon ein paar Jahre her. Schlecht gestartet ist der SV Mochenwangen. Nach zwei Niederlagen zum Auftakt, hat sich der SV mit zuletzt zwei Siegen vor der Begegnung beim TSV Ratzenried wieder in Stellung gebracht. Der TSV feiert nach drei Auswärtsspielen in Folge Heimpremiere.

Die Bilanz des SV Weingarten kann sich nach dieser englischen Woche sehen lassen, „auch wenn der erste Spieltag nicht so lief, wie wir uns das vorgestellt hatten“, gibt Trainer Nico Bruno zu. „Wir haben noch ein paar Baustellen, aber die sechs Punkte tun gut.“ Dreimal ging es gegen einen Aufsteiger, zweimal ging die Mannschaft von Bruno als Sieger vom Platz. „Unser Rhythmus ist noch nicht so gut, daran arbeiten wir“, sagt Bruno, vor der Partie beim SV Kressbronn, der nach zwei Unentschieden und der Niederlage in Eschach, am vierten Spieltag den ersten Dreier eingefahren hat.

Zwei Unentschieden, zwei Niederlagen. So richtig in der Spur ist der SV Kehlen noch nicht. Gegen Leutkirch war die Mannschaft von Trainer Domingos Manzambi nah am ersten Saisonsieg dran, doch selbst einen Zwei–Tore–Vorsprung brachte Kehlen nicht über die Zeit. Nächster Gegner ist der TSV Tettnang, der am vergangenen Spieltag den ersten Punkt holte. Ein Blick auf die Tabelle zeigt, wo es beim TSV hakt: elf Gegentore in vier Spielen — keiner hat mehr kassiert.