SV Reute startet gut in die neue Saison

Der TSV Berg II steht weiterhin ohne Punktverlust an der Spitze der Fußball–Kreisliga A1. Dahinter lauern die SG Aulendorf, der SV Haisterkirch und der SV Bergatreute, die allesamt vorne erwartet wurden. Im Tabellenkeller stehen die SGM Fronhofen/Fleischwangen und der FV Molpertshaus mit erst einem Punkt sowie Aufsteiger FV Bad Waldsee, der noch ohne jeden Punkt ist.

Alle vier bisherigen Spiele hat die zweite Mannschaft des Verbandsligisten TSV Berg gewonnen. Gegen den FC Kosova Weingarten gewann der TSV verdient mit 3:1, auch wenn der Aufsteiger eine beachtliche Leistung zeigte. Die frühe Führung durch Jan Büg (13.) glich der Aufsteiger in der 58. Minute durch Kalifa Kijera aus, doch Finn Tolkmitt (70.) und erneut Büg (72.) sorgten mit einem Doppelschlag für den Berger Auswärtssieg. Aktuell scheint die Berger Mannschaft nur schwer aufzuhalten zu sein, vor allem durch die Unterstützung aus dem breit aufgestellten Verbandsligakader. In Joel Mayr, Büg und Tolkmitt standen drei Spieler aus dem Kader der ersten Mannschaft auf dem Feld.

Packende Partie in Aulendorf

Diesen Sonntag empfängt der Spitzenreiter den SV Reute, der nach drei Spielen beachtliche sieben Punkte hat. Zuletzt schlug der SVR die SGM Fronhofen/Fleischwangen mit 4:2 durch Tore von Johannes Freßle (34., 64.), Abdel Rahman Denoun (42.) und Marcel Freisinger (53.).

Eine packende Partie bekamen die Zuschauer in Aulendorf zu sehen. Die SGA empfing den FV Molpertshaus und nach 13 Minuten schien das Spiel die erwartete Richtung zu nehmen. Torjäger Andreas Krenzler brachte seine SGA in Führung. Der FVM kämpfte aber mit allen Mitteln und belohnte sich durch je einen Treffer vor und nach der Halbzeit. Marius Mütz (44.) und Andreas Arendt (50.) drehten die Partie. Die SGA tat sich in der Folge schwer, doch Eric Miller schaffte in der 84. Minute den Ausgleich, Florian Scham (88.) ließ den Favoriten schließlich doch noch jubeln.

Wolfegg verspielt eine 2:0–Führung

Der SV Wolfegg verspielte gegen die FG 2010 WRZ zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage eine 2:0–Führung. Joachim Heinzelmann traf doppelt (40., 45.), ein Eigentor von Lukas Lang (80.) und ein Treffer von Kevin Wenger (87.) kosteten am Ende aber den Sieg.

Das Aufeinandertreffen der bis dato noch sieglosen Teams SV Ankenreute und FV Bad Waldsee entschied der SVA mit 3:1 für sich. Luca Rief traf nach einer Minute zur Führung für den SVA, Lars Stöckler glich zehn Minuten später aus. Noch vor der Pause sorgte Robin Braun für die erneute Führung der Heimelf. Bad Waldsee fehlte in der zweiten Hälfte etwas Glück, Mutasem Bellah Issa machte kurz vor Schluss (88.) das 3:1.

Für den Bezirksligaabsteiger SV Bergatreute setzte es das zweite Unentschieden innerhalb einer Woche. Nach dem 1:1 beim TSV Eschach II kam der SVB gegen die SGM Waldburg/Grünkraut nicht über ein 0:0 hinaus. Bergatreutes Janus Graf scheiterte zweimal an der Latte. Zurück auf der Siegerstraße ist dagegen der SV Haisterkirch. Gegen den SV Wolpertswende holperte es zunächst erneut, Daniel Litz (8.) schoss das 1:0. Max Koch (14.) sorgte für den Ausgleich, Jakob Schuschkewitz (72.) und Kevin Matt (88.) trafen zum Sieg für den SVH.