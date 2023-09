SV Oberzell blamiert sich im Bezirkspokal

In der dritten Runde des Fußball–Bezirkspokals Bodensee hat es eine faustdicke Überraschung gegeben. Der SV Oberzell, als Landesliga–Absteiger definitiv einer der Favoriten auf den Titel, verlor am Mittwochabend beim A–Ligisten TSV Eschach II mit 4:5 nach Elfmeterschießen. Nach der regulären Spielzeit hatte es 0:0 gestanden.

Natürlich sind solche Spiele auch dazu da, um zu rotieren. Unter anderem saß Jascha Fiesel, Sommerneuzugang vom FV Ravensburg, bis zur 76. Minute auf der Bank. Dennoch war es das klare Oberzeller Ziel, eine Runde weiterzukommen. Letztlich hat sich das Team von Spielertrainer Daniel Hörtkorn aber in der Offensive nicht entscheidend durchsetzen können und konnte so auch die Blamage bei der zweiten Eschacher Mannschaft nicht verhindern.

Auch zwei andere Bezirksligisten haben nach Niederlagen gegen A–Ligisten im Bezirkspokal ebenfalls Feierabend. Der TSV Ratzenried verlor bei der SGM Beuren/Rohrdorf mit 1:4 (0:1). Elias Hatt (16.) und Jens Berger (52.) brachten die Gastgeber mit 2:0 in Führung. Hendrik Balle verkürzte (58.), aber Dominik Prinz (67.) und Lamin Samatech (75.) ließen gar keine Spannung mehr aufkommen. Die SGM Unterzeil/Seibranz unterlag beim SV Gebrazhofen mit 1:2. Beide Tore für den Außenseiter erzielte Maximilian Scheerer (1., 56.), für die SGM glich Oliver Schwarz aus (37.).

Mittlerweile sind schon acht Bezirksligisten raus

Insgesamt sind nun schon acht der 17 Bezirksligisten rausgeflogen. In der zweiten Runde erwischte es schon den SV Mochenwangen (0:4 beim SV Ankenreute), die SG Argental (0:4 beim VfL Brochenzell), den SV Weingarten (3:4 nach Elfmeterschießen beim SV Bergatreute II), den SV Vogt (1:3 beim FC Lindenberg) und die SG Baienfurt (0:1 beim FV Molpertshaus).

Ihre Aufgabe souverän erfüllten dagegen nun der Titelverteidiger TSV Tettnang, der im Derby beim B–Ligisten SC Bürgermoos mit 5:0 gewann. Erfolgreich waren Nils Maurer (34., 45.), Tobias Nils Merk (39.) und Noah Biberger (57., 59.). Auch der Vorjahresfinalist TSG Ailingen siegte deutlich. Bei der SGM Fischbach/Schnetzenhausen gewann der amtierende Bezirksliga–Vizemeister nach Toren von Malik Tepes (7., 43.), Valentin Marte (36.), Oliver Horvath (41., Eigentor) und Rafael Geigges (51.) mit 5:1. Das SGM–Ehrentor markierte Tim Mayer per Strafstoß (81.).

Ein Freilos in Runde zwei hatte wie auch Tettnang und Ailingen zudem die SG Kißlegg. Und auch der A–Ligist ließ nichts anbrennen. Beim SV Immenried siegte das Team von Trainer Bastian Plocher dank der Tore von Esben Jannis Schöbel (13.), Niclas Weber (45. +2) und David Wessle (90. +2) mit 3:1. Wessles Treffer war die postwendende Antwort auf das 1:2 durch Jakob Bischofberger (90. +1).

Noch zwei Spiele stehen aus. Am kommenden Dienstag begegnet Türk SV Wangen dem SV Maierhöfen–Grünenbach (18 Uhr) und in der letzten Begegnung der dritten Runde trifft am Donnerstag der FC Scheidegg auf den TSV Röthenbach (17.30 Uhr).

Die 3. Runde in der Übersicht:

Bezirkspokal Bodensee:

Dienstag, 5. September, 18 Uhr:

SV Kehlen II — TSV Meckenbeuren 1:4

Mittwoch, 6. September, 18 Uhr:

SV Immenried — SG Kißlegg 1:3

FV Rot–Weiß Weiler II — FC Lindenberg II abgesagt (Nichtantritt Heim)

SV Eglofs II — TSV Röthenbach II 6:2

SGM Beuren/Rohrdorf — TSV Ratzenried 4:1

SV Gebrazhofen — SGM Unterzeil/Seibranz 2:1

SV Karsee — SV Amtzell 1:4

SV Vogt II — TSG Bad Wurzach 5:4 n.E.

FC Isny — FC Leutkirch 3:4

SV Wolfegg — SV Bergatreute 2:3

SV Wolpertswende — SGM Fronhofen/Fleischwangen 3:4

FV Bad Waldsee — SG Aulendorf 5:4 n.E.

SV Horgenzell — SV Oberzell II 4:6 n.E.

TSV Eschach II — SV Oberzell 5:4 n.E.

TSV Schlachters II — SpVgg Lindau 1:3

TSV Oberreitnau — SGM HENOBO 2:5

SV Achberg — TSV Eschach 0:1

SC Bürgermoos — TSV Tettnang 0:5

FV Langenargen — SV Kressbronn 1:4

SGM Fischbach/Schnetzenhausen — TSG Ailingen 1:5

SV Ettenkirch — SV Kehlen 2:6

SV Tannau — VfL Brochenzell 1:4

Mittwoch, 6. September, 19 Uhr:

SGM Unterzeil/Seibranz II — SV Aichstetten 1:5

TSV Bodnegg — SGM Waldburg/Grünkraut 2:6

SV Ankenreute — SV Haisterkirch 0:2

TSG Ailingen II — VfB Friedrichshafen II 2:3

Mittwoch, 6. September, 19.30 Uhr:

SV Deuchelried — SV Neuravensburg 2:4

SV Weissenau — TSV Berg II 0:3

Donnerstag, 7. September, 18 Uhr:

SV Maierhöfen–Grünenbach II — FC Lindenberg 1:4

SV Bergatreute II — FV Molpertshaus 1:4

Dienstag, 12. September, 18 Uhr:

Türk SV Wangen — SV Maierhöfen–Grünenbach

Donnerstag, 14. September, 17.30 Uhr:

FC Scheidegg — TSV Röthenbach