Ravensburg

SV Mochenwangen setzt Aufwärtstrend fort

Ravensburg

Raphael Weiß (re.) und der TSV Tettnang haben im Duell gegen den SV Kehlen (li. Görkem Gültekin) die drei Punkte zu Hause behalten. (Foto: Samuel Elsäßer )

Starke Reaktion auf den Fehlstart: Der SV Mochenwangen hat in der Fußball–Bezirksliga das dritte Spiel in Folge gewonnen. In die Gänge kommt auch der TSV Tettnang.

Veröffentlicht: 10.09.2023, 20:39 Von: Klaus Eichler