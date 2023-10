SV Kehlen schafft den ersten Saisonsieg

Der SV Vogt bleibt in Fußball-Bezirksliga auch am zwölften Spieltag ungeschlagen und baut seine Tabellenführung sogar aus. Der Aufsteiger gewann gegen den TSV Ratzenried mit 2:1. Bis auf den SV Oberzell, der den VfL Brochenzell mit 3:1 schlug, haben alle Verfolger bis Platz fünf verloren. Einen kleinen Befreiungsschlag schaffte der SV Kehlen.

Rudelbildung in der Nachspielzeit

Der SV Weingarten gewann das Derby gegen den SV Mochenwangen mit 2:1. „Das war ein gebrauchter Tag für uns“, sagte SVM-Trainer Taner Ata. Überschattet wurde die Partie von drei Roten Karten und einer Gelb-Roten Karte. Ein Spieler des SV Mochenwangen musste zudem schwer verletzt mit dem Krankenwagen abtransportiert werden, was eine längere Unterbrechung zur Folge hatte. Yusuf Ekincioglu brachte den SVW früh in Führung (6.). Mitte der ersten Hälfte (22.) sah der Mochenwangener Arber Shala nach einer Notbremse die Rote Karte. Kurz darauf baute Manuel Romer die Führung auf 2:0 (24.) aus. In Unterzahl gelang Nico Müller das 1:2 (77.), was bis zum Ende der regulären Spielzeit bestand hatte. In der siebten Minute der Nachspielzeit flog Nico Müller vom SVM mit Gelb-Rot vom Platz und in der 15. Minute der Nachspielzeit sahen Patrick Noack vom SVM und Noah Rief vom SVW in einer Rudelbildung noch die Rote Karte. „Die erste Halbzeit war überragend von uns“, sagte SVW-Trainer Nico Bruno, „danach haben wir es wieder spannend gemacht“.

Der SV Vogt bleibt ungeschlagen, gewann zu Hause gegen den TSV Ratzenried mit 2:1. „Es war das erwartet schwere Spiel“, sagte Trainer Emil Petca. Nur drei Minuten durfte sich Vogt über den 14. Saisontreffer von Manfred Kraus freuen (13.), dann glich Constantin Breuling aus. Tobias Maier brachte den SVV frei vor Torhüter Carlos Krohnfoth wieder in Führung (26.). Danach entwickelte sich ein munteres Spiel ohne weitere Tore. „Wir haben nicht gut gespielt“, meinte Petca.

Leutkirch läuft in „einen dummen Konter“

Neuerlicher Rückschlag für den FC Leutkirch, der beim SV Kressbronn mit 2:3 unterlag. „Wir waren zu Beginn zu passiv“, sagte FC-Trainer Roman Hofgärtner. Tarik Hadzic (30.) und Tim Siegel (36.) brachten den Gastgeber mit 2:0 in Führung. Fabian Nadig verkürzte (45.+1), Marvin Ringer glich aus (62.). „Wir haben Druck gemacht und sind in einen dummen Konter gelaufen“, sagte Hofgärtner. Idrissou Abilou traf zum 3:2-Endstand (77.).

Ein Doppelschlag des SV Oberzell warf früh den Matchplan des VfL Brochenzell über den Haufen. Nikolas Deutelmoser schoss Oberzell in Führung (7.), die Jonas Metzler fünf Minuten später auf 2:0 ausbaute. Hoffnung keimte auf im VfL-Lager, als Nicolae Serbanescu auf 1:2 (55.) verkürzte. Deutelmoser zerstörte die Hoffnungen jedoch mit dem 3:1 (57.).

Unterzeil/Seibranz schießt Tettnang ab

Mit 4:0 fertigte die SGM Unterzeil/Seibranz den TSV Tettnang ab. Die SGM hat sich damit ein kleines Polster zu den Abstiegsrängen geschaffen. Nach einem Tettnanger Ballverlust ging’s schnell über die linke Seite. Das Zuspiel von Jona Boneberger verwandelte Louis Hierlemann zum 1:0 (7.). Nach gut einer halben Stunde wurde Simon Kraft im gegnerischen Strafraum nicht angegangen ‐ 2:0 (27.). Nach zwei Gelb-Roten Karten, je eine pro Seite, traf Tobias Heimle zum 3:0 (76.), danach stellte Boneberger mit einem klasse Abschluss den 4:0-Endstand her. „Wir haben zum ersten Mal mit der gleichen Formation wie zuletzt gespielt“, sagte SGM-Trainer Samir Ibisevic. „Wir sind auf einem guten Weg.“

2:1 schlug der TSV Meckenbeuren die SG Baienfurt. Ricco Matjas (32.) und Jan Mathis (72.) in Unterzahl schossen eine 2:0-Führung für den TSV heraus. Thomas Reutlinger vom TSV sah mit dem Pausenpfiff die Gelb-Rote Karte. Als Kilian Mützel mit einem Freistoß das 1:2 (79.) gelang, wurde es nochmals spannend. In der Nachspielzeit sah auch Niels Jansen vom TSV die Gelb-Rote Karte. „Mit aufopferungsvollem Kampf bis zum Schluss haben wir in Unterzahl den Gegner von unserem Tor ferngehalten“, lobte TSV-Trainer Steve Reger.

SG Argental beendet die Niederlagenserie

Die SG Argental hat nach fünf Niederlagen in Folge die Kurve gekriegt und den SV Maierhöfen-Grünenbach mit 2:0 geschlagen. 30 Sekunden waren gespielt, da musste SVM-Torhüter Moritz Lingg zum ersten Mal den Ball aus dem Netz holen ‐ Justin Schmid zimmerte den Ball in den Winkel. Als die Maierhöfener einen Einwurf nicht geklärt bekamen, schoss Tim Schellhaase aus der Distanz das 2:0 (23.). „Die Mannschaft hat von der ersten bis zur letzten Minute alles gegeben“, lobte SGA-Trainer Bruno Müller.

Im Spiel eins nach der Trennung von Trainer Domingos Manzambi schaffte der SV Kehlen unter Co-Trainer Dennis Horvat den ersten Saisonsieg. Kehlen gewann bei der TSG Ailingen mit 4:1. „Wir hatten mal das Spielglück“, meinte Horvat. Ailingen ging durch Dean Fiegle früh in Führung (5.). „Wir legen dann aber das zweite Tor nicht nach“, ärgerte sich TSG-Trainer Daniel Di Leo. „Dann bekommen wir zu einfach die Gegentore.“ Michael Blum (23.) und Amin Gebhard mit einem Handelfmeter (36.) ‐ Jannis Hanslik unterlief ein Handspiel auf der Torlinie, das die Rote Karte zur Folge hatte ‐ drehten die Partie. In Überzahl machte Kehlen vor der Pause das 3:1. Nach der Pause musste auch Ömer Faruk Avci (56.) von der TSG mit Rot vom Feld. Für den 4:1-Endstand (62.) sorgte Jannik Berger. „Ich hoffe, das gibt uns einen Schub“, sagte Horvat.

Der zwölfte Spieltag in der Übersicht

SG Baienfurt ‐ TSV Meckenbeuren 1:2 (0:1). ‐ Tore: 0:1 Ricco Matjas (32.), 0:2 Jan Mathis (72.), 1:2 Kilian Mützel (79.) ‐ Bes. Vork.: Gelb-Rote Karten für Thomas Reutlinger (TSV, 45.) und Niels Jansen (TSV, 90.+1).

SV Oberzell ‐ VfL Brochenzell 3:1 (2:0). ‐ Tore: 1:0 Nikolas Deutelmoser (7.), 2:0 Jonas Metzler (12.), 2:1 Nicolae Serbanescu (54.), 3:1 Deutelmoser (56.) ‐ Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte für Daniel Keller (VfL, 78.).

SV Kressbronn ‐ FC Leutkirch 3:2 (2:1). ‐ Tore: 1:0 Tarik Hadzic (30.), 2:0 Tim Siegel (36.), 2:1 Fabian Nadig (45.+1), 2:2 Marvin Ringer (62.), 3:2 Idrissou Abilou (77.).

SGM Unterzeil/Seibranz ‐ TSV Tettnang 4:0 (2:0). ‐ Tore: 1:0 Louis Hierlemann (6.), 2:0 Simon Kraft (27.), 3:0 Tobias Heinle (76.), 4:0 Jona Boneberger (88.) ‐ Bes. Vork.: Gelb-Rote Karten für Oliver Sprenger (TSV, 74.) und Samuel Bubek (SGM, 75.).

SG Argental ‐ SV Maierhöfen-Grünenbach 2:0 (2:0). ‐ Tore: 1:0 Justin Schmid (1.), 2:0 Tim Schellhaase (23.).

SV Vogt ‐ TSV Ratzenried 2:1 (2:1). ‐ Tore: 1:0 Manfred Kraus (13.), 1:1 Constantin Breuling (16.), 2:1 Tobias Maier (26.).

SV Weingarten ‐ SV Mochenwangen 2:1 (2:0). ‐ Tore: 1:0 Yusuf Ekincioglu (6.), 2:0 Manuel Romer (24.), 2:1 Nico Müller (77.) ‐ Bes. Vork.: Rote Karten für Arber Shala (SVM, 22. Notbremse), Patrick Noack (SVM, 90.+15) und Noah Rief (SVW, 90.+15), Gelb-Rote Karte für Nico Müller (SVM, 90.+7).

TSG Ailingen ‐ SV Kehlen 1:4 (1:3). ‐ Tore: 1:0 Dean Fiegle (5.), 1:1 Michael Blum (23.), 1:2, 1:3 Amin Gebhard (36., Handelfmeter, 45.+1), 1:4 Jannik Berger (62.) ‐ Bes. Vork.: Rote Karte für Jannis Hanslik (TSG, 35., Handspiel auf der Torlinie) und Ömer Faruk Avci (TSG, 56. Notbremse).