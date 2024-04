Über das Osterwochenende standen in der Kreisliga A1 sowohl Nachholspiele als auch der 20. Spieltag auf dem Programm. Spitzenreiter SV Bergatreute gewann zwar das Derby gegen den FV Molpertshaus mit 2:0 gewinnen, musste sich dann aber am Montag bei der TSG Bad Wurzach mit einem 0:0 begnügen. Nutznießer war die SG Aulendorf, die einen beeindruckenden 5:0-Heimsieg gegen die FG 2010 Wilhelmsdorf/Riedhausen/Zußdorf feierte und nun Zweiter ist. Der Abstand auf Bergatreute beträgt fünf Punkte. Im Tabellenkeller ist dem FV Bad Waldsee (3:2 beim SV Wolfegg) ein wichtiger Sieg gelungen.

Zähe Spiele für den SV Bergatreute

Es waren zwei zähe Spiele für den Tabellenführer aus Bergatreute, die über das Osterwochenende zu absolvieren waren. Am Samstag empfing der Bezirksliga-Absteiger vor toller Kulisse den Nachbarn vom FV Molpertshaus zum Derby. Der FVM zeigte eine leidenschaftliche Leistung und hatte im ersten Spielabschnitt sogar leichte Feldvorteile. Direkt nach dem Seitenwechsel ging Bergatreute nach einer Standardsituation durch Jean Pierre Steinbach in Führung (47.) und kam dann auch besser ins Spiel. Am Ende stand ein 2:0-Arbeitssieg. Es folgte am Ostermontag die wohl undankbarste Auswärtsaufgabe der Liga. Auf dem grenzwertig zu bespielenden Kunstrasen in Bad Wurzach sahen die Zuschauer kaum Fußball. So sprang ein leistungsgerechtes 0:0 heraus, womit der Tabellenführer die ersten Punkte des Kalenderjahres abgeben musste.

Das ermöglichte es der SG Aulendorf den Abstand nach oben zu verkürzen. Am Montag zeigte der Tabellenzweite eine seiner besten Saisonleistungen. Janik Vogt brachte sein Team gegen die FG 2010 per Doppelschlag (15., 19.) in Führung, ehe Daniel Thomas (38.) kurz vor dem Seitenwechsel schon für die Vorentscheidung sorgte. In Hälfte zwei war es dann Torjäger Andreas Krenzler der mit einem Doppelpack (62., 71.) auf 5:0 stellte.

SV Wolfegg kassiert Dämpfer im Aufstiegsrennen

Den nächsten Dämpfer im Aufstiegsrennen musste der SV Wolfegg hinnehmen. Im Heimspiel gegen den FV Bad Waldsee setzte es eine bittere 2:3-Niederlage, was das dritte sieglose Spiel in Serie bedeutete. Überragender Mann auf Seiten des Aufsteigers war Torjäger Lars Steffen Stöckler, der alle drei Treffer erzielte.

Durch den Sieg kletterte Bad Waldsee einen Platz nach oben und überholte somit Lokalrivale SV Reute. Der SVR verlor zu Hause trotz ansprechender Leistung nach einem Treffer von Sandro Caltabiano (44.) mit 0:1 gegen den TSV Berg II und wartet nun seit sieben Spielen auf einen Sieg.

Einen solchen gab es nach langer Durststrecke mal wieder für den SV Haisterkirch. Im Heimspiel gegen die abstiegsbedrohte SGM Fronhofen/Fleischwangen tat sich der Vizemeister der Vorsaison aber erneut schwer und geriet nach sechs Minuten in Rückstand. Dennoch reichte es zu einem 4:2-Heimsieg - das sorgte für Erleichterung.

SV Ankenreute in beeindruckender Form

In beeindruckender Form präsentiert sich aktuell auch der SV Ankenreute. Im Heimspiel gegen den TSV Eschach II setzte sich der Tabellensiebte souverän mit 4:0 durch. Damit holte der SVA aus fünf Rückrundenspielen starke zehn Punkte. Am Sonntag gastiert Ankenreute beim Spitzenreiter in Bergatreute. Hier möchte das Team zeigen, dass es auch mit den Spitzenteams mithalten kann.

Düster wird die Lage langsam aber sicher für den FC Kosova Weingarten. Der Aufsteiger kassierte auch im Heimspiel gegen den FV Molpertshaus (0:2) eine Niederlage und steht damit mit nur zehn Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Mit nur zwei Siegen aus 20 Spielen dürfte die Reise definitiv wieder zurück in die Kreisliga B gehen.

Fußball-Kreisliga A1, Nachholspiel vom 14. Spieltag:

SV Wolpertswende – SV Ankenreute 0:0.

Nachholspiele vom 15. Spieltag:

TSG Bad Wurzach – TSV Berg II 0:0.

SV Bergatreute – FV Molpertshaus 2:0 (0:0). – Tore: 1:0 Jean Pierre Steinbach (47.), 2:0 Niklas Schmeinck (82.).

FV Bad Waldsee – SGM Waldburg/Grünkraut 1:2 (1:1). – Tore: 0:1 Niklas Sterk (1.), 1:1 Pascal Stokic (11.), 1:2 Laurin Riedesser (57.).

20. Spieltag:

SV Wolpertswende – SGM Waldburg/Grünkraut 1:3 (1:2). – Tore: 0:1 Niklas Sterk (18., Foulelfmeter), 1:1 David Strobel (40.), 1:2, 1:3 Niklas Sterk (45., 57.).

SG Aulendorf – FG 2010 WRZ 5:0 (3:0). – Tore: 1:0, 2:0 Janik Vogt (15., 19.), 3:0 Daniel Thomas (38.), 4:0, 5:0 Andreas Krenzler (62., 71.).

FC Kosova Weingarten – FV Molpertshaus 0:2 (0:2). – Tore: 0:1, 0:2 Elias Bayler (43., 44.) – Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Kalifa Kijera (87., FC, wiederholtes Foulspiel).

SV Reute – TSV Berg II 0:1 (0:1). – Tor: 0:1 Sandro Caltabiano (44.).

SV Haisterkirch – SGM Fronhofen/Fleischwangen 4:2 (2:1). – Tore: 0:1 Marius Eninger (6.), 1:1 Marius Eninger (17., Eigentor), 2:1 Jakob Schuschkewitz (45. +1), 2:2 Marius Eninger (60.), 3:2 Marian Brielmayer (63., Foulelfmeter), 4:2 Jakob Schuschkewitz (83.) – Bes. Vorkommnis: SV-Torwart Tobias Schwarz hält Foulelfmeter von Philip Schweizer (42., SGM).

TSG Bad Wurzach – SV Bergatreute 0:0.

SV Ankenreute – TSV Eschach II 4:0 (1:0). – Tore: 1:0, 2:0 Matthias Gentner (21., 54.), 3:0 Robin Braun (58., Foulelfmeter), 4:0 Luca Rief (88.).

SV Wolfegg – FV Bad Waldsee 2:3 (0:1). – Tore: 0:1 Lars Steffen Stöckler (11.), 0:2 Lars Steffen Stöckler (47.), 1:2 Andreas Fleischer (59.), 1:3 Lars Steffen Stöckler (73., Foulelfmeter), 2:3 Philipp Feser (86.) – Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Sebastian Schneider (49., SV).