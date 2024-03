Super-Lauf gegen Anti-Lauf

Der FV Ravensburg II hat am Sonntag um 13 Uhr den SV Hohentengen zu Gast. Gegen die schwächste Defensive der Liga wollen die Ravensburger Fußballer ihre Erfolgsserie fortsetzen.

Das Team von Trainer Thomas Gadek ging mit drei Siegen in Folge in die Winterpause - und setzte diese Serie im neuen Jahr fort: Im Nachholspiel am vergangenen Wochenende gewann der FV II mit 2:1 beim FC Mengen. Die Folge: Die Ravensburger kletterten in der Landesliga auf Rang zwei.

Den Schock gut verdaut

Der Sieg in Mengen hat allerdings auch einen bitteren Beigeschmack: Außenverteidiger Felix Kölle verletzte sich bei einem Foul kurz vor der Pause schwer. „Vorderes Kreuzband, Innenband und Meniskus - die endgültige Diagnose steht allerdings noch aus“, berichtet Thomas Gadek. Kölle lag mit starken Schmerzen in der Kabine, bevor ihn ein Krankenwagen holte. „Wir wünschen ihm alle alles erdenklich Gute.“ Natürlich war die Mannschaft geschockt - und schaffte es dennoch, starke zweite 45 Minuten zu spielen. „Marko Föger und Dennis Blaser sind hier als Führungsspieler vorangegangen - eine ganz starke Leistung des gesamten Teams“, freut sich der Coach.

Kölles Ausfall ist allerdings nicht der einzige: Ben Franca, Benjamin Büdinger, Niklas Bolgert, Philipp Bastians - Gadeks Liste ist vor der Partie gegen Hohentengen lang.

Der SV Hohentengen hat ein Jahr mit heftigen Ausschlägen hinter sich. Im Sommer feierte sich der Verein noch als Triple-Sieger: Die erste Mannschaft holte die Meisterschaft in der Bezirksliga Donau und den Bezirkspokal, die zweite legte den Titel in der Kreisliga B2 im Bezirk Donau obendrauf.

In der Landesliga musste der SVH danach aber kräftig einstecken: 51 Gegentore in 14 Spielen - das ist einsame „Spitze“. Die Saison begann eigentlich verheißungsvoll mit einem Sieg beim FC 07 Albstadt und zehn Punkten aus den ersten sechs Partien. Das war´s dann aber auch: Die Hohentengener gingen mit acht Niederlagen in Serie in die Winterpause, und bei diesen acht Niederlagen haben sie nur einmal weniger als fünf Gegentore kassiert.

Klare Sache im Hinspiel

Schon das Hinspiel gegen den FV II am zweiten Spieltag war eine klare Angelegenheit: Die Ravensburger haben in Hohentengen mit 5:0 gewonnen. Diesen Blick in die Vergangenheit lässt Thomas Gadek allerdings nicht gelten: „Das ist Schnee von gestern.“ Optimistisch ist der Trainer trotzdem: „Die Jungs arbeiten gut und hart im Training. Wir wollen die drei Punkte in Ravensburg behalten.“