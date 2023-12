Sturm fegt am Donnerstag durch den Kreis Ravensburg

Das Tief „Zoltan“ ist mit stürmischem Wind im Landkreis Ravensburg angekommen. Am frühen Donnerstagnachmittag gab es vereinzelte Schäden. Im Allgäu ist auf Leutkircher Gemarkung ein Baum umgestürzt. Die Landesstraße zwischen Unterzeil und Sebastianssaul wurde aber schnell freigeräumt.

Stadt Ravensburg behält Lage am Christkindlesmarkt im Blick

In Ravensburg litt der Christkindlesmarkt: Vor allem Dekoration wie kleinere Weihnachtsbäume stürzten um. Der städtische Pressesprecher teilte mit, dass die Verwaltung die Entwicklung des Sturmes und die Auswirkungen auf den aus zahlreichen Buden bestehenden Markt im Blick habe. „Hoffen wir, dass uns der Sturm nicht so hart trifft“, so Hartmann am frühen Nachmittag.

Die Experten der Wetterwarte Süd erwarten laut ihrer Vorhersage in der Nacht zum Freitag Windböen von bis zu 100 Stundenkilometern in exponierten Lagen. Es ist nach Einschätzung der Wetterwarte Süd mit Verkehrsbehinderungen durch herabfallende Äste und umgestürzte Bäume zu rechnen.