Studienreise auf den Spuren der Waldenser

In das Piemont auf den Spuren der Waldenser führt eine Studienreise vom 11. bis 17. Mai 2024 der Evangelischen Kirchengemeinde Laupheim in Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Bildungswerk Oberschwaben und dem Gustav-Adolf-Werk Württemberg.

Die Unterkunft ist im Waldenser-Gästehaus in Torre Pelice. Von dort aus werden mehrere Ausflüge mit dem Bus unternommen. So etwa in das Angrognatal mit der Höhlenkirche von Chanforan oder in das Chisone- und Germanascatal nach Prali. Auch Alba und Turin stehen auf dem Programm. Ebenso sind Begegnungen mit Mitgliedern der Waldensergemeinden vorgesehen. In Torre Pelice, dem Zentrum der Waldenser, sind Besuche des Waldensergymnasiums Collegio Valdese, der Kirche und des Museums „Il Barba - Museum Fondazione Valdese“ fest eingeplant.

Der Bus startet in Laupheim, möglicherweise Zustieg in Biberach. Die Reiseleitung übernehmen der Laupheimer Pfarrer Christian Keinath, Jutta Henrich vom EBO und Michael Proß vom GAW. Anmeldungen nimmt entgegen das GAW-Württemberg, Telefon 0711/9011890, Mail an [email protected]. Anmeldeschluss ist am 7. Januar 2024. Der Reisepreis beträgt 750 Euro bei Übernachtung im Doppelzimmer. Einzelzimmerzuschlag 75 Euro.

Weitere Informationen per Mail an [email protected], Michael Proß, GAW, Telefon 0711/90118912, Mail [email protected] oder EBO, Telefon 0751/95223030, Mail an [email protected].