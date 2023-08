Streit zwischen Radlern und Autofahrern eskaliert immer wieder

Ein Fahrradfahrer schlägt einen Autofahrer ins Gesicht — zu dieser Eskalation kam es kürzlich im Landkreises Ravensburg auf einer Straße in Isny. Dass ein Streit zwischen Verkehrsteilnehmern so eskaliert, kommt laut Polizei eher selten vor. Doch tagtäglich ärgern sich Radfahrer über Autofahrer und andersherum. „Es wäre an der Zeit, in Ravensburg mal die Radler zu erziehen“, schreibt eine Nutzerin im Sozialen Netzwerk Facebook zu einer Diskussion über Regeln für Fahrradfahrer. Die Polizei kontrolliert sporadisch und hat einen Rat an alle Verkehrsteilnehmer.

Kontrollen zwischen Ravensburg und Weingarten

In Ravensburg wird seit einem tödlichen Fahrradunfall in der Wangener Straße im Mai über die Sicherheit von Fahrradfahrern diskutiert, aber auch darüber, welche Regeln für sie gelten. Bei dem Unfall waren zwei Radfahrer zusammengestoßen, einer stürzte auf die Straße und wurde dort von einem Lastwagen tödlich verletzt. Danach hat die Stadt in der Wangener Straße Schilder aufgestellt, die deutlich machen, dass Radfahrer auf dem Gehweg nur Schrittgeschwindigkeit fahren dürfen. Doch auf Facebook beschweren sich Bürger, dass sich niemand daran halte.

Sowohl die Polizei als auch die Ordnungsämter kontrollieren sporadisch, ob sich Radfahrer an die Verkehrsregeln halten. Polizeipressesprecherin Daniela Baier sagt, dass sie immer wieder zwischen Weingarten und Ravensburg Radfahrer anhalten, die auf dem Fahrradweg auf der falschen Straßenseite, also gegen die Fahrtrichtung, unterwegs sind. Außerdem werde dort, wo Fahrradfahrer gar nicht fahren dürfen, immer mal wieder überprüft, ob sie sich daran halten. Zu den Ergebnissen führt die Polizei keine Statistik.

Radfahrer sehen eigene Regelverstöße oft als „Kavaliersdelikte“

Die Polizei schult insbesondere Kinder auf dem Verkehrsübungsplatz oder Senioren, die nach Jahren ohne Fahrrad dank Pedelec wieder in die Pedale treten wollen. Allen anderen, die ihr Wissen hinsichtlich Verkehrsregeln für Radfahrer auffrischen wollen, rät sie zur Internetseite der landesweiten Verkehrssicherheitsaktion in Baden–Württemberg „Gib Acht im Verkehr“.

Dort heißt es, dass Radler eigene Regelverstöße oft als nicht so relevant, gewissermaßen als „Kavaliersdelikte“, betrachteten. Das seien sie aber nicht. Die gängigsten Regelverstöße von Fahrradfahrern seien Missachtung des Rotlichts, Fahren auf dem Radweg in der falschen Richtung, fahren auf dem Gehweg oder mit Alkohol intus.

Baier empfiehlt freundlichen Umgang miteinander

Polizeisprecherin Baier rät zur gegenseitigen Rücksichtnahme:

Man kann sich zum Beispiel auch mal bedanken, wenn einen jemand vorlässt. Das A und O ist es, freundlich zu sein, dann funktioniert es in der Regel.

Von Freundlichkeit wollte der Radfahrer in Isny nichts mehr wissen: Der 73–Jährige, der übrigens selbst entgegen der Fahrtrichtung auf einem Fahrradschutzstreifen unterwegs war, hat sich über einen Autofahrer aufgeregt, der auf diesem Streifen zum Stehen gekommen war. Er schlug gegen dessen Fahrzeugheck, was den Autofahrer dazu veranlasste, den Radler zu verfolgen und ihn zur Rede zu stellen. Dabei schlug der Senior den 36–jährigen Autofahrer ins Gesicht.

Fahrradführerschein hält Experte nicht für nötig

Wenn es zu häufigen Regelverstößen kommt, stellt sich die Frage: Brauchen wir einen Fahrradführerschein? „So weit würde ich nicht gehen“, sagt Martin Spener von der Agendagruppe Radfahren in Ravensburg. Allerdings beobachtet auch er, dass es einen gewissen Anteil an Radfahrern gibt, die die Regeln nicht kennen oder bewusst übertreten. Dabei denkt Spener längst nicht nur an Rambo–Fahrer, denen es nur ums schnelle Fortkommen geht. Sondern im Gegenteil auch an solche, die zu ängstlich sind, um auf der Straße zu fahren. Die nutzten dann den Gehweg, obwohl sie das nicht dürften, so eine Beobachtung von Spener.

Deshalb appelliert er an Autofahrer, nicht ständig auf die Schutzstreifen zu fahren, die mit gestrichelter Linie auf der Fahrbahn angezeichnet sind. Sie zu überfahren, sei zugelassen, um Parkplätze zu erreichen oder Gegenverkehr auszuweichen, so Spener. Und halten dürften Autos dort gar nicht. Eine weitere Regel, die Autofahrer aus seiner Sicht kaum kennen, sei die Fahrradstraßenregel. Spener sagt: „Als Radfahrer hat man dort Vorrang.“

Tempo war schon Anlass für Kontrolle auf dem Marienplatz

Bei den Radfahrern sei die am häufigsten missachtete Regel, dass sie auf Gehwegen, die wie in der Wangener Straße für Radfahrer freigegeben sind, Schrittgeschwindigkeit fahren müssen. Gefährlich werde das vor allem mit Pedelecs, die besonders flott unterwegs sind, sagt Spener.

Das Tempo der Radler war auch der Anlass für eine Schwerpunktkontrolle im April, als das Ordnungsamt der Stadt an einem Tag gut 400 Fahrräder auf dem Marienplatz in der Fußgängerzone angehalten hat, weil sie deutlich zu schnell unterwegs waren. Dort, wo die Fußgängerzone für Fahrradfahrer freigegeben ist, gilt Schritttempo. Damals blieb eine Eskalation aus, die Gespräche seien gut verlaufen, berichtete Ordnungsamtschef Alfred Oswald. Bußgeld sei nicht verlangt worden, weil es um die Sensibilisierung gegangen sei, so Oswald.