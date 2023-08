Die Rechtsstreitigkeiten zwischen dem ehemaligen Pächter des Ravensburger Bärengartens und der Rutenfestkommission (RFK) sind nach fünf Jahren beendet. Letztlich gab das Oberlandesgericht in Stuttgart dem Gastronomen recht.

Die Firma Culina OHG ist ein Tochterunternehmen des Ravensburger Rechtsanwalts Reinhard Klumpp. Sie hatte den Bärengarten in der Nordstadt von Herbst 2015 bis Mai 2019 gepachtet. Im Nachgang des Rutenfests 2018 kam es dabei zu Streitigkeiten zwischen der Culina und der Rutenfestkommission (RFK).

Der Fall war heillos kompliziert, beide Seiten verklagten sich gegenseitig. Im Wesentlichen ging es um zwei Punkte. Erstens hatte der Bärengarten aufgrund eines Streits mit der Brauerei Farny beim Ravensburger Heimatfest nicht mehr deren Bier, sondern ein Konkurrenzprodukt aus Memmingen ausgeschenkt. Dennoch nahm das Lokal weiter Biermarken an, die die RFK nach der Veranstaltung aufgrund des eigenmächtigen Brauereiwechsels nicht in Geld umtauschen wollte. Zweitens: Die RFK wollte stattdessen diese Einnahmen mit den Kosten für den Sicherheitsdienst im Bärengarten verrechnen.

Wer beauftragte den Sicherheitsdienst?

Das war aber der Knackpunkt: Die RFK behauptete, der Bärengarten–Pächter habe sie beauftragt, den ohnehin fürs Fest engagierten Sicherheitsdienst auch im Biergarten des Lokals einzusetzen. Dafür wollte sie Geld. Die Culina OHG hingegen sagte, sie habe niemals einen Auftrag für eine Security im Bärengarten erteilt und zahle daher nicht. Im Gegenteil, sie wolle die eingelösten Biermarken ersetzt bekommen.

Vor dem Landgericht Ravensburg bekam zunächst die RFK recht, dagegen legte Culina Berufung in Stuttgart ein. Die Pächterfirma meinte nun, entgegen früherer Aussagen, sie habe gar kein Interesse an einem Sicherheitsdienst gehabt, da sie den Biergarten an einen externen Dienstleister vergeben hatte, der sich neben Bewirtung und Reinigung selbst um die Sicherheit habe kümmern müssen.

RFK wollte Geld für die Security im Bärengarten

Nach langem Hin und Her anerkannte die RFK die finanziellen Ansprüche der Culina an den Biermarken, verlangte aber die Bezahlung von 11.000 Euro für den Sicherheitsdienst.

Kern des Problems war, zu belegen, ob Culina den Auftrag für den Sicherheitsdienst gegeben hatte oder nicht. Reinhard Klumpp sagte, er habe nie diesen Auftrag erteilt und sei bei einer diesbezüglichen Besprechung im Bärengarten im Vorfeld des Rutenfests gar nicht anwesend gewesen. Die RFK fuhr vor Gericht einen Zeugen auf, Vorstandsmitglied der Kommission, der das Gegenteil behauptete.

Die RFK wollte daher Mitarbeiter der Security vor Gericht als Zeugen laden, die bei der Besprechung in dem Lokal dabei waren, um ihre Darstellung zu stärken. Das Landgericht Ravensburg allerdings verzichtete auf diese Zeugen. Ebenfalls das Oberlandesgericht in der Berufungsverhandlung.

Kommission nimmt Berufung zurück

Dazwischen gab es ein rechtliches Gezerre, das inhaltlich vermutlich nur Juristen verstehen. Für das Oberlandesgericht blieb in seinem aktuellen Beschluss im August „im Dunkeln“, ob und wie es eventuell zu einem Vertragsabschluss zwischen Culina und RFK gekommen sein könnte und mit welchen Beteiligten. Es empfahl, um Kosten zu sparen, der Rutenfestkommission, ihre Berufung zurück zu nehmen, was nun auch geschehen ist.

Die RFK glaubt im Nachgang noch immer, im Recht zu sein. Doch das spielt keine Rolle mehr. Der Fall ist juristisch abgeschlossen.