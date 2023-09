Eine „Schlussstrichmentalität wie bei der AfD“ hat Wilfried Krauss, Gründer und langjähriger Fraktionsvorsitzender der „Bürger für Ravensburg“ (BfR) im Gemeinderat, seinen Kollegen vorgeworfen. Die drei anderen Fraktionsmitglieder weisen das jetzt in einer Stellungnahme „aufs Schärfste“ zurück und kritisieren wiederum Krauss in mehreren Punkten.

Wie berichtet, werden die BfR nach 20 Jahren im Gemeinderat bei den Kommunalwahlen im nächsten Jahr nicht mehr mit einer Liste vertreten sein, weil es an Nachwuchs mangele und es interne Differenzen gebe. Der 77 Jahre alte Wilfried Krauss, dienstältester Stadtrat, hatte im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ zu den Hintergründen gesagt, er fühle sich tief verletzt und „ausgetrickst“.

Keine Präsenzsitzungen mehr

Der Streit drehte sich zum einen darum, dass der gesundheitlich angeschlagene Krauss, der während der Corona–Pandemie drei enge Verwandte an das Virus verloren hatte, seit geraumer Zeit nicht mehr an Präsenzsitzungen teilnimmt.

Zum anderen scheint die Fraktion auch thematisch auseinandergedriftet zu sein. Der frühere Gymnasiallehrer Krauss meint, seine Kollegen mit Ausnahme von Ulrich Höflacher hätten keine Ahnung von der Geschichte des Dritten Reichs und wären genervt von seinen unermüdlichen Versuchen, die Erinnerung an diese dunkle Zeit aufrechtzuerhalten. Für seinen Vorschlag, Straßen nach ermordeten Juden zu benennen, habe er sogar regelrechte Ablehnung aus den eigenen Reihen erfahren. „Das ist die gleiche Schlussstrichmentalität wie bei der AfD“, wettert er.

„Zweifel an der Zuverlässigkeit“

Dagegen wehrt sich nun Ulrich Höflacher, sein Nachfolger als Fraktionschef, in einer Stellungnahme: „Aufs Schärfste weisen wir die Unterstellung zurück... Wir haben bisher immer alle Anträge auf Gedenken an die Nazi–Vergangenheit unterstützt. Dieses Gedenken wurde in Ravensburg vorbildlich realisiert. Hier hat Wilfried Krauss sich sicher große Verdienste erworben. Allerdings beschleichen einen gewisse Zweifel an der Zuverlässigkeit seiner Erinnerungen, wenn man an seine Ausführungen zum WLZ–Gebäude denkt. Wissenschaftlich scheint seine Position größtenteils nicht haltbar, was die Fraktion im Gemeinderat in große Erklärungsnöte brachte. Ob man nun bei Straßennamen Namen jüdischer Mitbürger verwenden sollte oder eben andere, war in der Fraktion nicht eindeutig. Ehrverletzend ist hingegen der Vorwurf einer Schlussstrichmentalität.“ Auch andere Vorwürfe gegen die Fraktion der BfR seien „haltlos“, so Höflacher.

„Arbeit erheblich erschwert“

Man habe dem ehemaligen Fraktionsvorsitzenden übrigens auch nie nahegelegt, aus der Fraktion auszutreten. Höflacher weiter: „Durch sein Fernbleiben bei allen Veranstaltungen wurde die Fraktionsarbeit aber erheblich erschwert. Ich habe den Fraktionsvorsitz nun übernommen, weil die Struktur dies eben erfordert. Wenn Wilfried Krauss aus gesundheitlichen Gründen und auf Rat seines Arztes nicht mehr an Sitzungen teilnehmen kann, wäre es schon eine Überlegung wert, im Sinne der demokratischen Vertretung der Bürgerschaft im Gemeinderat sein Mandat zurückzugeben. Dann würde die Bürgerschaft mit einer Nachbesetzung wieder mit vier Mandaten im Rat durch die BfR vertreten sein und unsere Fraktionsarbeit würde sich wieder auf mehrere Schultern verteilen.“