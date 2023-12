Streit in Ravensburg: Ist kostenloses Parken teure Symbolpolitik?

Dass Autofahrer ab Januar die erste Stunde kostenlos in der Marienplatzgarage parken dürfen, hat der Ravensburger Gemeinderat kontrovers diskutiert. Ein privater Parkhausbetreiber fürchtet durch die Neuerung jetzt Umsatzeinbußen. Er hätte gerne mitgemacht. Mit moderner Technik sei es leicht, gezielt Kunden zu belohnen, die auch Geld in der Innenstadt liegen lassen.

Warum wird die erste Stunde Parken in der Marienplatzgarage kostenlos?

Oberbürgermeister Daniel Rapp hat den Vorschlag gemacht, um den Einzelhandel und die Gastronomie in der Innenstadt zu unterstützen. Und zwar für mindestens fünf Jahre - so lange wird es Baustellen in der Innenstadt geben, die den Geschäftsleuten dort das Geschäft trüben könnten. Denn der Gang durch die Stadt dürfte beschwerlicher werden als sonst.

Unsere Hoffnung ist, dass die Auslastung der Garage steigt, so Rapp.

Ob die höhere Zahl an Stadtbesuchern auch die Kassen in den Läden klingeln lässt, das sei dann allerdings nicht in der Verantwortung der Stadt, sondern der des Einzelhandels. Weil das Parkhaus samstags schon voll sei, plädierte Rapp fürs Bus- und Bahnfahren an diesem Tag - das soll im Lauf des ersten Vierteljahres 2024 an Samstagen kostenlos werden. Das Paket wird voraussichtlich 650.000 Euro pro Jahr kosten.

Ist die Besucherzahl in der Innenstadt - möglicherweise aufgrund der zahlreichen Baustellen - tatsächlich gesunken?

Zuletzt nicht. Die Besucherzahl ist im Jahresvergleich gestiegen. Ein Beispiel dafür: Die Zählgeräte in der Adlerstraße, Bachstraße und am Gespinstmarkt haben eine Woche vor Weihnachten 2023 alle mehr Besucher gezählt als in derselben Woche vor einem Jahr. In der Bachstraße registrierten die Messgeräte rund 187.000 (11. bis 16. Dezember 2023) statt 146.000 (12. bis 17. Dezember 2022). Rapp räumte ein, dass es zielgerichteter wäre, die Vergünstigung an der Kasse der Einzelhändler oder Gastronomen zu gewähren. Doch das sei zu kompliziert, ihm sei an einer möglichst einfachen Lösung gelegen.

Was sagen private Parkhausbetreiber zu der Neuerung?

Christoph Hornikel ist Geschäftsführer der Firma Parkservice Hüfner aus Stuttgart, die das Frauentorparkhaus betreibt, - und er ist verwundert: Anderswo sei er gewohnt, dass die Stadt vor der Einführung einer kostenlosen Stunde mit privaten Anbietern spricht. Das sei in Ravensburg nicht passiert. Dabei hätte er gerne mitgemacht: „Für die Nutzer wäre eine flächendeckende, einheitliche Lösung schöner“, findet Hornikel. Er habe seit Ostern im Frauentorparkhaus ticketloses Parken mit moderner Technik wie in der Marienplatzgarage. Somit könnte auch er allein von den technischen Voraussetzungen her an einem Vergütungsmodell in Kooperation mit dem Einzelhandel teilnehmen, erklärt er. Sowieso fände er es sinnvoll, wenn der Bonus gezielt den Kunden zugute kommt, die für 20 Euro oder mehr eingekauft haben.

Über die Folgen des neuen Angebots für Autofahrer sagt Hornikel: „Natürlich hat das wirtschaftliche Auswirkungen für uns. Jeder, der nach Ravensburg reinfährt, überlegt dann: Wie lange brauche ich und stehe ich in der Marienplatzgarage für meinen Aufenthalt kostenlos? Das verändert das Parkverhalten und löst Verkehrsflüsse aus.“ Denn in Ravensburg muss man von Norden kommend einmal um die ganze Altstadt herumfahren, um die Marienplatzgarage zu erreichen. In Ravensburg ist auch noch das Parkhaus Untertor in privater Hand, der Betreiber war am Montag aber nicht zu erreichen.

Wer war im Gemeinderat gegen die kostenlose erste Stunde in der Marienplatzgarage?

Zwei Räte der Grünen (Maria Weithmann und Jürgen Bretzinger) stimmten dagegen. „Ich bin überrascht, dass wir uns das leisten können“, sagte Weithmann. „Dieser symbolische Akt ist deutlich zu teuer.“ Die Subventionierung einer einzigen Parkgarage hält sie für Wettbewerbsverzerrung und glaubt außerdem, dass der Bustarif mit einem Euro am Samstag schon attraktiv genug war. Bretzinger glaubt nicht, dass der Umsatz der Einzelhändler durch die Vergünstigung steigt. „Da ist Symbolpolitik, schade um das Geld.“

Wer war für die kostenlose Stunde?

Die Mehrheit des Gemeinderats. Argumente waren, dass die Mehrzahl der Kunden aus dem ländlichen Umland der Stadt kommt - und zwar mit dem Auto. „Ohne diese Kunden können Handel und Gastronomie nicht überleben“, sagte Antje Rommelspacher (CDU). „Zur Rettung unserer Innenstadt ist uns alles recht und lieb“, kommentierte sie. Ozan Önder (Grüne) hätte lieber gesehen, dass mit dem Geld Konzepte für eine lebendige Innenstadt mit dem Handel entwickelt werden, stimmte mit seiner Fraktion letztlich aber auch mehrheitlich zu.

Ulrich Höflacher (Bürger für Ravensburg) hätte den Einzelhandel gerne an der Finanzierung beteiligt: „Ist es richtig, dass die Allgemeinheit diese Kosten trägt?“, fragte er. Andreas Reck (Freie Wähler) verwies auf die Gewerbesteuer, die die Unternehmer entrichteten - damit sei die Frage nach der finanziellen Beteiligung aus seiner Sicht hinfällig. Er wünscht sich, dass die Stadt eine „Heimatliebe“-Kampagne aufsetzt, die die Ravensburger beim Herzen packt, wenn es darum geht, ob man online shoppt oder in der Heimatstadt. Erni Munzinger (SPD) stellte in Frage, ob es die Lockwirkung für die Marienplatzgarage überhaupt brauche - samstags sehe sie schon jetzt eine Autoschlange bis zum neuen Rathaus.

Ab 2. Januar kostet die erste Stunde in der Marienplatzgarage nichts mehr. Bus- und Bahnfahren wird im Bereich des Stadtbus Ravensburg-Weingarten im Lauf des ersten Quartals 2024 immer samstags kostenlos werden.