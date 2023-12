Streiktag in Ravensburg

Landesbeschäftigte in Ravensburg werden am heutigen Mittwoch in den Warnstreik gerufen, „damit die Arbeitgeber merken, was die Beschäftigten von dem Null-Angebot halten „, so Maria Winkler, Geschäftsführerin des Ver.di Bezirks Ulm-Oberschwaben. In Ravensburg werden Verwaltungseinheiten des Landes und die Beschäftigten am ZfP Weissenau die Arbeit niederlegen, auch das ZfP Bad Schussenried ist erneut betroffen.

Am ZfP Südwürttemberg werden Beschäftigte der Früh- und Spätschicht, an den Standorten Weissenau und Bad Schussenried ganztägig in den Warnstreik gerufen. „Die Zeit ist reif für ein gutes Angebot am Verhandlungstisch“, betont Benjamin Andelfinger, Gewerkschaftssekretär im ver.di Bezirk Ulm-Oberschwaben. Die Streikenden am ZfP Bad Schussenried werden mit Bussen nach Ravensburg fahren (Abfahrt 10.30 Uhr), um an der Demonstration und Kundgebung teilzunehmen, gemeinsam mit Landesbeschäftigten aus den Ämtern in Ravensburg (Vermögen und Bau, Flurneuordnung am Landratsamt, Bewährungs- und Gerichtshilfe) und den Hochschulen.

Die Beschäftigten des ZfP Weissenaus werden um 11 Uhr an einer Auftaktkundgebung vor dem Haupteingang teilnehmen, um 12 Uhr startet der Demonstrationszug in die Innenstand. Der zweite Demonstrationszug wird um 12.30 Uhr an der Oberschwabenhalle starten und zum Kundgebungsort am Gespinstmarkt laufen. Dort findet gegen 13 Uhr eine gemeinsame öffentliche Streikkundgebung statt. „Eine ruhige Adventszeit ist für die Arbeitgeber ist nur mit einer deutlichen Lohnerhöhung zu haben“, gibt sich Maria Winkler kämpferisch und rechnet mit einer hohen Streikbeteiligung, laut Stadt Ravensburg erwartet der Veranstalter rund 200 Teilnehmer.

Ver.di fordert in der laufenden Tarifrunde für die Beschäftigten der Länder eine Erhöhung der Entgelte um 10,5 Prozent, mindestens 500 Euro monatlich, für die Auszubildenden 200 Euro. Im ver.di Bezirk Ulm-Oberschwaben sind rund 7.000 Tarifbeschäftigte in Verwaltungen, Krankenhäusern, Hochschulen und der Universität Ulm von den Tarifverhandlungen betroffen sowie rund 2000 Beamte bei den Kommunen. Die öffentlichen Arbeitgeber haben in der zweiten Verhandlungsrunde kein Angebot vorgelegt. Die dritte Verhandlungsrunde beginnt am 7. Dezember in Potsdam und ist auf zwei Tage angesetzt.