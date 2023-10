Streetfootball-Workshop in der Jugendherberge Veitsburg

70 Jugendliche aus ganz Deutschland haben sich kürzlich in der Jugendherberge Veitsburg, in Ravensburg getroffen. Im Rahmen von „Buntkicktgut ‐ die interkulturelle Straßenfußball-Liga“, fand an einem verlängerten Wochenende ein Workshop statt, um Jugendliche zu Streetfootball-Workern fortzubilden 8Foto: Veranstalter). Dazu sind junge Erwachsene zusammen mit buntkicktgut-Betreuenden aus Berlin, München, Ludwigshafen, Hamburg und Oberschwaben angereist. Die theoretischen Inhalte vermittelten ihnen das Handwerkszeug, um selbst Straßenfußballturniere und -spiele zu planen, heißt es in einer Pressemitteilung. Während der vier Tage beschäftigen sich die Jugendlichen im Alter von neun bis 17 Jahren mit den Themen Coaching, Kommunikation, Regeln und Wettbewerb. Der Fokus hierbei lag auf Partizipation, Selbstorganisation und Zusammenarbeit der Teilnehmenden. Das Finale fand auf dem Bolzplatz der Kuppelnauschule Ravensburg statt. Anschließend wurde das Siegerteam gebührend mit einem Pokal und der Anerkennung aller geehrt.