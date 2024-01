Mit bis zu 1000 Traktoren wollen die Bauern auf dem Parkplatz der Oberschwabenhalle zusammenkommen. Anschließend wollen sie in der Innenstadt demonstrieren. So ist die Lage im Landkreis Ravensburg aktuell:

+++ Allgäuer Bauern in Sternfahrt unterwegs

(10.01 Uhr) Auch im Allgäu haben sich die Demonstranten mit schwerem Gefährt auf den Weg gemacht. Aus Leupolz und Karsee haben sich 50 bis 60 Traktoren auf den Weg nach Ravensburg gemacht. Sie fuhren über Vogt und Schlier ins Schussental. Deshalb hat sich auf der Strecke der Verkehr stark verlangsamt.

Zur gemeinsamen Abfahrt trafen sich Allgäuer Landwirte. (Foto: Vera Stiller )

+++ Busverkehr stark beeinträchtigt

(09.34 Uhr) Busunternehmen aus dem bodo-Verbundgebiet berichten - wie zu erwarten war - von großen Verspätungen auf den von Staus betroffenen Buslinien. Bei besonders großen Verspätungen geraten die Einsatzpläne von Fahrzeugen und Personal teils so stark durcheinander, dass Fahrten vollständig ausfallen müssen. Teils kommt es dadurch auch dort zu Verspätungen und Ausfällen, wo der Straßenverkehr flüssig läuft.

+++ Traktoren kommen auf dem Oberschwabenhallen-Parkplatz an

Um 11 Uhr soll hier die Kundgebung starten. Zu Fuß in Begleitung von ein paar Traktoren wollen die Bauern auf den Marienplatz.

+++ Zeitweise Straßenblockaden in Leutkirch

(09.22 Uhr) In Leutkirch werden von den Traktorfahrern zeitweise auch Straßen blockiert. So war eine Kreuzung beim Bahnhof gegen 8.30 Uhr minutenlang nicht befahrbar, weil Traktoren den Weg versperrten.

Manche Leutkircher Kreuzung wird durch den Protest blockiert. (Foto: Simon Nill )

+++ Kundgebung auf dem Marienplatz geplant

(09.15 Uhr) Während sich die Demonstranten mit ihren Traktoren bei der Oberschwabenhalle sammeln, ist auf dem Marienplatz schon alles für die Kundgebung vorbereitet. Hier sollen Bauernvertreter, Gastronomen und beispielsweise auch die grüne Bundestagsabgeordnete Agnieszka Brugger sprechen.

Auf dem Ravensburger Marienplatz soll es um 11 Uhr eine Kundgebung geben. (Foto: Bernd Adler )

+++ Schritttempo: Bauern bremsen Verkehr zwischen Weingarten und Ravensburg aus

(08.45 Uhr) Ausgebremst: Auf der Gartenstraße zwischen Weingarten und Ravensburg bremsen Protesttraktoren den Verkehr aus.

Ziehen eine lange Kolonne hinter sich: Der Protest bremst den Verkehr zwischen Weingarten und Ravensburg aus. (Foto: Lena Müssigmann )

+++ Erste Traktoren auf dem Oberschwabenhallenparkplatz

(08.36 Uhr) An die 30 Traktoren sind es, die gegen 8.30 Uhr den Oberschwabenhallenparkplatz erreicht haben. Um 11 Uhr soll hier die Kundgebung starten. Zu Fuß in Begleitung von ein paar Traktoren wollen die Bauern auf den Marienplatz. Der Weihnachtscircus wird noch abgebaut. Die letzte Vorstellung fand am 6. Januar statt.

Die ersten Traktoren sind auf dem Oberschwabenhallenparkplatz angekommen. (Foto: Lea Dillmann )

+++ Ravensburger Altstadt abgeriegelt

(08.10 Uhr)Alle Zufahren zur Ravensburger Altstadt sind laut Stadtverwaltung bis 15 Uhr gesperrt. Die Absperrungen stehen bereits. Um 12.05 Uhr soll die Kundgebung auf dem Marienplatz beginnen. Es werden 2000 Landwirte erwartet.

Die Ravensburger Altstadt ist abgesperrt. Auf dem Marienplatz soll es eine Kundgebung geben. (Foto: Lea Dillmann )

+++ A96-Auffahrt blockiert: Polizei im Gespräch mit Landwirten

(08.00 Uhr) Die Polizei gibt ein Lageupdate und vermeldet, dass viele Straßen nicht dauerhaft blockiert seien. Der Verkehr sei aber „stark verlangsamt“. In Aitrach ist ein Kreisverkehr zur Autobahn A96 blockiert. Die Polizei dazu: „Wir sind im Gespräch mit den Traktorfahrern.“

+++ Stop-and-Go zwischen Wangen und Ravensburg

(07.59 Uhr) Zwischen Wangen und Ravensburg geht es ab Herfatz nur noch im Stop-and-Go auf der B32 voran. Die Polizei ist vor Ort und lässt ab und an Autos kontrolliert überholen. Das ist aber nur selten möglich.

+++ Verkehrsbehinderungen in Leutkirch

(07.33 Uhr) In Leutkirch haben die Proteste der Landwirte am frühen Montagmorgen für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Etliche Traktoren fuhren ab 6 Uhr hupend durch die Stadt und sorgten dafür, dass an vielen Stellen – etwa auf der Wangener Straße stadtauswärts – nur noch im Schritttempo gefahren werden konnte.

Die A96 war zumindest bis gegen 7 Uhr noch ohne Einschränkungen befahrbar.

+++ Ravensburger Süden noch nicht betroffen

(07.22 Uhr) Schwäbische.de ist mit mehreren Reportern in Ravensburg unterwegs. Sie melden:

Die Ravensburger Südstadt ist noch nicht betroffen

ist noch nicht betroffen An der B 30, Beginn der Ausbaustrecke vom Bodensee kommend, bremst vereinzelt ein Traktor den Verkehr in Richtung Ravensburg aus.

vom Bodensee kommend, bremst vereinzelt ein Traktor den Verkehr in Richtung Ravensburg aus. Auch die Schussentalbrücke, Jahnstraße und die Kreuzung am Kaufland in der Ravensburger Südstadt sind noch frei. Kein Stau oder Ähnliches.

Blick auf die B30 bei Ravensburg: Nur vereinzelt sind hier Landwirte unterwegs. (Foto: Dillmann )

+++ Polizei Ravensburg gibt einen ersten Überblick über Verkehrsbehinderungen

(06.45 Uhr) Die Polizei Ravensburg liefert auf Facebook regelmäßig Updates zu den aktuellen Verkehrsbehinderungen durch die Bauernproteste in Oberschwaben. Aktuell sieht die Situation demnach so aus:

Aktuell ist die B30 bei Gaisbeuren blockiert. Rettungsfahrzeuge können den Streckenabschnitt passieren.

blockiert. Rettungsfahrzeuge können den Streckenabschnitt passieren. Im Bereich Uhldingen und Nußdorf sind einige Dutzend Traktoren auf der B31 unterwegs.

und sind einige Dutzend Traktoren auf der unterwegs. Die B32 ist bei Gammertingen und Neufra ist blockiert

ist bei und ist blockiert In Leutkirch und Sigmaringen sammeln sich aktuell ebenfalls mehrere dutzende Traktoren.

und sammeln sich aktuell ebenfalls mehrere dutzende Traktoren. Die A96 ist derzeit noch ohne Behinderungen befahrbar.

Die geplanten Proteste der Landwirte dürften für ein Verkehrschaos in und um Ravensburg sorgen.

Die Polizei rechnet mit größeren Behinderungen auf den Straßen, vor allem im Berufsverkehr am Morgen. Am Montag ist zugleich auch der erste Schultag, viele Arbeitnehmer kehren aus dem Weihnachtsurlaub zurück.

Schwäbische.de informiert Sie heute laufend.