Stolpergefahr für Titelverteidiger

Im Oktober wird die vierte Runde des Fußball-Bezirkspokals Bodensee ausgespielt. Sportlich hohes Niveau dürfte bei den beiden Bezirksligaduellen zu erwarten sein.

Auf die wohl beste Paarung muss aber noch ein paar Tage länger gewartet werden. Der TSV Meckenbeuren empfängt erst am Mittwoch, 11. Oktober, 19 Uhr den Landesliga-Absteiger TSV Eschach. Beide Mannschaften dürften die Saison in der Bezirksliga Bodensee einstellig beenden, die Eschacher sind sogar ein heißer Aufstiegskandidat.

Derby in Kehlen

Im anderen Aufeinandertreffen zweier Bezirksligisten ist der VfL Brochenzell favorisiert. Unter Trainer Yasin Erdem macht der VfL bislang einen ziemlich gefestigten Eindruck. Gastgeber und Gegner SV Kehlen am Dienstag, 3. Oktober, um 15 Uhr ist dagegen immer noch sieglos und wird seinen Fokus darauf legen, in der Liga in die Spur zu kommen.

Stolpergefahr herrscht für den Titelverteidiger TSV Tettnang. Das Team von Trainer Tobias Kaiser, das in der Bezirksliga in fünf Spielen lediglich einen Sieg einfuhr, ist bei der SGM HENOBO zu Gast. Und die SGM hat sich in den vergangenen Jahren zum Spitzenteam in der Kreisliga A2 entwickelt: Momentan rangiert die Mannschaft von Trainer Peter Riedlinger punktgleich mit dem SV Achberg auf Rang zwei. Eine schwierige Auswärtsaufgabe für die Tettnanger, die bei ihren beiden Pokalsiegen in den Jahren 2022 und 2023 aber bewiesen, jede Herausforderung meistern zu können. Laut Fussball.de wird diese Partie am Dienstag in Nonnenhorn ausgetragen. Spielbeginn ist um 15 Uhr.

Die 4. Runde in der Übersicht:

Bezirkspokal Bodensee:

Dienstag, 3. Oktober, 15 Uhr:

SV Amtzell ‐ FC Leutkirch

SV Eglofs II ‐ SGM Beuren/Rohrdorf

FC Lindenberg II ‐ FC Scheidegg

SG Kißlegg ‐ FC Lindenberg

TSV Eschach II ‐ TSV Berg II

SV Oberzell II ‐ SGM Fronhofen/Fleischwangen

SGM HENOBO ‐ TSV Tettnang

SpVgg Lindau ‐ SV Kressbronn

VfB Friedrichshafen II ‐ TSG Ailingen

SGM Waldburg/Grünkraut ‐ SV Bergatreute

SV Kehlen ‐ VfL Brochenzell

Dienstag, 3. Oktober, 16.30 Uhr:

SV Gebrazhofen ‐ SV Maierhöfen-Grünenbach

Dienstag, 3. Oktober, 17 Uhr:

FV Molpertshaus ‐ SV Aichstetten

SV Haisterkirch ‐ FV Bad Waldsee

Dienstag, 3. Oktober, 19 Uhr:

SV Vogt II ‐ SV Neuravensburg

Mittwoch, 11. Oktober, 19 Uhr:

TSV Meckenbeuren ‐ TSV Eschach