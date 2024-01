Die Bürgerstiftung Kreis Ravensburg gehört zu den größten ihrer Art in Deutschland. Fast 1000 Projekte hat sie seit ihrer Gründung unterstützt. Inzwischen ist ihr stärkster Förderbereich die Bildung.

Was ist die Bürgerstiftung Kreis Ravensburg (BSKR)?

Die Bürgerstiftung ist eine unabhängige und gemeinnützige Stiftung von Bürgern für Bürger. Gegründet wurde sie im Dezember 2005. Sie ist eine der zehn leistungsstärksten Bürgerstiftungen in der Bundesrepublik. Sie versteht sich als „Mitmach-Stiftung“. Das heißt: Jede und jeder kann sich dort engagieren, entweder mit Geld, Zeit oder Ideen.

In welchen Bereichen ist die BSKR aktiv?

Als Schwerpunkt ihrer Arbeit sieht die Stiftung Projekte in den Bereichen Bildung, Umwelt, Nachhaltigkeit und Soziales im Kreis. Neben eigenen Projektarbeiten fördert sie auch den Einsatz anderer, indem sie Geld zuschießt oder als Plattform für bürgerschaftliches Engagement agiert. Außerdem bietet sie sich Gemeinden, Initiativen, Unternehmen, Vereinen oder anderen Stiftungen als Partner an.

Wie finanziert die Stiftung diese Projektunterstützung?

Durch Erlöse aus dem Grundstockvermögen der Stiftung sowie durch Spenden und Zustiftungen. Insgesamt betrugen die Zustiftungen im Geschäftsjahr 2022 336.500 Euro (Vorjahr: 518.100 Euro). Das Spendenaufkommen 2022 betrug 454.770 Euro (Vorjahr 488.565 Euro). 612.105 Euro (Vorjahr: 734.663 Euro) wurden für die satzungsgemäßen Zwecke ausgegeben.

980 Projekte seit 2005 gefördert

980 Projekte hat die BSKR seit ihrer Gründung 2005 unterstützt. Die Fördersumme belief sich auf 3,2 Millionen Euro. Aktuell zählt sie 127 Stifter und betreut über weitere 20 Stiftungsfonds und Treuhandstiftungen. Das Vermögen der BSKR beträgt neun Milionen Euro.

Einige Beispiele für Aktivitäten der Bürgerstiftung Ravensburg in jüngster Zeit:

Gemeinsam mit der Gemeinde Kisslegg, der örtlichen Grundschule und der Kita sowie dem Einsatz von Bürgerinnen und Bürgern entsteht in Immenried ein zwei Hektar großer Mitmach-Wald. Durch die Arbeit Ehrenamtlicher soll diese Fläche als Biotop für viele Pflanzen- und Tierarten entwickelt werden. Weitere Waldflächen sollen folgen.

In Immenried bei Kisslegg arbeiten Bürgerinnen und Bürger an ihrem eigenen Mitmach-Wald. Hier soll ein einzigartiges Biotop entstehen. (Foto: Projekt Bürgerwald Immenried )

Ein ganz anders ausgerichtetes Projekt nahm im vergangenen Sommer richtig Fahrt auf: Das E-Rikscha-Projekt. Hierfür wurden Ehrenamtliche geschult und Elektro-Rikschas angeschafft, die Bewohnern von Pflegeeinrichtungen etwas mehr Mobilität und kleine Ausflüge ermöglichen.

Mit der E-Rikscha von Weingarten nach Ravensburg: Auch dieses Projekt fördert die Bürgerstiftung. (Foto: Elke Obser )

Im Rahmen der Aktion „Gute Vorsätze“ förderte die Bürgerstiftung erneut 30 Projekte aus den Bereichen Soziales, Bildung, Umwelt, Sport und Kultur mit bis zu 500 Euro.

Thema Bildung steht zunehmend im Fokus

Mehr als die Hälfte ihrer Ausgaben flossen im vergangenen Jahr in den Bereich „Bildung und Erziehung“. Hier ist das Engagement sehr vielseitig. Dazu gehören die neue Treuhandstiftung „Zukunft Bildung“, aber auch das Engagement für die Stiftung „Kinder forschen“ (früher: „Haus der kleinen Forscher“), die Wissensfabrik oder viele andere Projekte zur regionalen Bildungsförderung in der Region.

Nicht nur auf die Abschlussklassen schielt die Stiftung. Sie will Kinder jeden Alters in ihrer Bildungsentwicklung fördern. (Foto: David Ebener/dpa )

Sowohl vom Alter der Kinder als auch von der inhaltlichen Ausrichtung ist diese Arbeit breit gestreut. Sie richtet sich sowohl an die Kleinen in den Kitas als auch an Viertklässler im Übergang auf eine neue Schule. Wichtig ist der BSKR auch die Zusammenarbeit mit regionalen Unternehmen, um Jungen und Mädchen MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) früh näher zu bringen, um deren Bildungschancen zu stärken und den Unternehmern Jahre später qualifiziertere Mitarbeiter zu bescheren. Dieser Bereich befindet sich erst in der Anfangsphase. Noch fehlen Kooperationspartner und Zustifter.

Der Vorstand der Bürgerstiftung Kreis Ravensburg besteht aus Jürgen Mossakowski, Eva-Maria Meschenmoser, Michael Kübel, Karl Nowak und Thomas Scherrieb.

Die Bürgerstiftung Kreis Ravensburg ist eine gemeinnützige Stiftung des privaten Rechts. Kontakt über Telefon: 0751/35912943 oder E-Mail: [email protected]. Weitere Infos unter www.buergerstiftung-kreis-rv.de