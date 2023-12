Stiftung Bruderhaus in Ravensburg wird „mobiler“

Die Stiftung Bruderhaus in Ravensburg steht für für Betreuung mit Herz und Verantwortung. Mobilität ist für die Arbeit der Stiftung in der häuslichen Pflege oder beim Mahlzeitenservice wichtig. So war die Freude groß, als man die Schlüssel zum neuen „Helfer auf vier Rädern“ durch die beiden Regionaldirektoren der Volksbank in Ravensburg, Berthold Hirschmann und Daniel Preiß, überreicht bekam. Die Genossenschaftsbank stellt der Stiftung im Rahmen der Aktion „VRmobil“ für drei Jahre einen VW Caddy auf Leasingbasis zur Verfügung. Die Übergabe erfolgte direkt vor dem Neubauprojekt in Oberhofen. Mit dem Neubau wird das betreute Wohnen vor Ort noch um Angebote zur Tages- und Kurzzeitpflege ergänzt. Gleichzeitig richten beide ein großes Dankeschön auch an die Gewinnsparer ihres Hauses. Mit jedem gekauften Los könne die Bank 63 Cent an gemeinnützige Einrichtungen in der Region spenden (foto: Volksbank).