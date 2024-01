Auch in Ravensburg und Umgebung sind derzeit wieder zahlreiche Sternsinger unterwegs, um die Frohe Botschaft in die Welt zu tragen. Beim Aussendungsgottesdienst am Donnerstag in Sankt Christina erzählte Pastoralreferent i. R. Hermann Schoch die Geschichte der Heiligen Drei Könige, die dem Jesuskind Gold, Weihrauch und Myrrhe brachten.

Gemeinsam für unsere Erde

Die Sternsinger waren in Begleitung von Eltern und Bekannten gekommen. Sie ziehen nun bis Sonntag von Haus zu Haus und tragen den Segen Gottes in die Häuser und Wohnungen. Dabei stehen die Buchstaben C-M-B, die sie an den Türen mit Kreide anbringen, für „Christus mansionem benedicat“: „Christus segne dieses Haus“. Das diesjährige Motto der Sternsingeraktion lautet „Gemeinsam für unsere Erde - in Amazonien und weltweit“. Im Fokus stehen dabei die Bewahrung der Schöpfung und der respektvolle Umgang mit Mensch und Natur.