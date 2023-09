Die Tante ist es gewesen, die mit ihrer Querflöte Johanna Schwarzl schon als kleines Kind beeindruckte. Heute beeindruckt die 30–Jährige nicht nur die internationale Fachwelt mit ihrem perfekten, ausdrucksstarken Spiel. Sie ist erste Soloflötistin beim Symphonie Orchester Bern, Dozentin an der Zürcher Hochschule der Künste und unterrichtet jeden Sommer am „Crescendo Summer Institute“ in Tokaj, Ungarn. Mit eigenen Formaten setzt sie sich zudem für künstlerische Musikvermittlung ein. Ihre Examina schloss sie allesamt mit Auszeichnung ab und gewann mehrere internationale Wettbewerbe, so in Israel, Italien und in der Schweiz.

Eine Nicht–Musiker–Familie sei es, aus der sie stamme, erzählt Johanna Schwarzl und lacht ansteckend. In der Familie ihrer Mutter allerdings, die in Neubriach bei Baienfurt lebt, habe jeder ein Instrument gespielt. Vielleicht also doch versteckte Gene?

Söhnchen Felix vervollständigt ihr Glück

Mit 30 Jahren steht die Musikerin mit dem attraktiven braunen Lockenkopf auf dem Gipfel ihrer bisherigen Karriere. Mit ihrem Ehemann Dan Marginean, einem rumänischen Pianisten und Korrepetitor, lebt und arbeitet sie in Bern. Im Mai dieses Jahres vervollständigte Söhnchen Felix ihr Glück.

Johanna Schwarzl mit ihrem Mann Dan und Sohn Felix, der im Mai das Licht der Welt erblickte. (Foto: Schwarzl )

„Zum ersten Mal seitdem ich acht Jahre alt war habe ich elf Wochen nicht geflötet“, erzählt sie lachend. Das war ihr von medizinischer Seite nach der Geburt des Sohnes empfohlen worden. Man merkt ihr an, wie ungehalten sie ist, bis sie endlich wieder ihr wertvolles Instrument in die Hand nehmen darf. Schließlich kann sie sich ein Leben ohne ihre Flöte überhaupt nicht vorstellen. „Ohne Felix auch nicht“, ergänzt sie schnell. „Er ist einfach ein wunderbares Geschenk!“ Und ihre großen, blauen Augen strahlen.

Erster Flötenunterricht bei Josef Schlotter

Mit acht Jahren erhielt Johanna den ersten Flötenunterricht bei Josef Schlotter an der Musikschule Ravensburg. „Richtig gezündet habe ich dann aber erst in den USA“, sagt sie. Dorthin war die sechsköpfige Familie für zwei Jahre aus beruflichen Gründen des Vaters übergesiedelt. Die amerikanische Flötenlehrerin entdeckte schnell Johannas Talent.

Sie nahm ihre Hand, zeigte auf die fünf Finger und erklärte: „Zwei Finger sind Talent, das hast Du, drei Finger sind Arbeit!“ Und Johanna entschloss sich ohne langes Überlegen zur Arbeit.

Erste Wettbewerbe in den USA

Noch in den USA nahm sie an ersten Wettbewerben teil. Zurück in Oberschwaben fand sie in der überaus engagierten Flötenlehrerin Suzana Kneip die richtige Förderung. Mit 13 Jahren gewann sie bereits einen Ersten Preis bei „Jugend musiziert“. Mit 14 bewarb sie sich mit Erfolg um ein Jungstudium an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. Ein Jahr später wurde sie dort Jungstudentin in der Klasse von Davide Formisano, einem fachlich hervorragenden Professor, der es seinen Schülern allerdings nicht immer leicht gemacht hätte.

Dank der verständnisvollen Haltung der Lehrer am Gymnasium Weingarten war es ihr möglich, bis zu dreimal in der Woche nach Stuttgart zu fahren. Nebenfach–Unterricht musste sie nicht besuchen, wohl aber die anstehenden Tests mitschreiben. In der Musikschule spielte sie weiter in Quartetten und Duos.

Hoher Konkurrenzdruck

„Der Konkurrenzdruck war hoch. Ich wollte es gut machen“, sagt die Künstlerin heute über diese Zeit. Für ihre Hobbys Malen und Lesen blieb bei diesem Wochenplan kaum noch Luft. Mit 17 spielte Johanna Schwarzl ihr erstes Solokonzert mit Orchester, später dann Konzerte unter anderem in Spanien, Italien, Israel und der Schweiz.

Nach dem Abitur 2011 zog Johanna Schwarzl ganz nach Stuttgart. Im Rahmen des Erasmusstudiums verbrachte sie je ein Semester in Basel und Paris, wo sie am dortigen Konservatorium die lange Pariser Flötentradition kennenlernte. „Ich wurde dort ins kalte Wasser geworfen. Musste lernen, alles auswendig zu spielen“, erzählt sie. Sie entschied sich danach für den Masterstudiengang in Basel, weil ihr das Netzwerk dort vertraut und die Nähe zur Familie in Oberschwaben wichtig war.

Ehemann in Südafrika kennengelernt

Mit 22 Jahren hatte die junge Flötistin ihren Bachelor in der Tasche und erst mal Lust auf eine Pause. Die verbrachte sie zum Teil im Rahmen des christlichen Musik–Projekts „Crescendo“ in Südafrika zu, wo sie vor allem in Townships musizierten. Dort traf sie auf ihren späteren Ehemann Dan, der in London studiert hatte und inzwischen in Lausanne lebte.

Als er für seine Masterprüfung in den Fächern Klavier und Korrepetitor Solisten suchte, die er begleiten konnte, erinnerte er sich an Johanna. Sein Wunsch, sie nicht nur musikalisch sondern auch im sonstigen Leben zu begleiten, war hier wohl schon vorhanden. Als er mal während einer Essenspause neben ihr zu saß, rief er laut, wie es seinem Temperament entspricht: „Ich sitze neben Johanna!“

Hochzeit in der Schlosskirche in Friedrichshafen

2018 heirateten die beiden Ausnahmemusiker mit 100 Gästen in der Schlosskirche in Friedrichshafen. Drei Wochen später gab es eine große Hochzeitsfeier mit 200 Gästen in Deva nahe Hermannstadt, der Heimat des Bräutigams. Die Braut trug dort ein Kleid, dass die Schwiegermutter in Anlehnung an eine rumänische Tracht hatte anfertigen lassen.

Im Moment sind weltweit nur circa 25 Stellen für Flöte frei. Johanna Schwarzl

„Die Rumänen sind sehr herzliche Menschen“, schwärmt die junge Frau. Übrigens helfe Humor, kulturelle Unterschiede auszugleichen, und den hat sie zur Genüge. Verständigungsschwierigkeiten gebe es immer weniger, seit sie Rumänisch gelernt habe. Inzwischen liebe sie die rumänische Volksmusik und das Spiel auf einer Kaval, einer rumänischen Hirtenflöte.

Nur wenig freie Stellen für Flötisten

Nachdem Johanna Schwarzl 2017 den Master Performance in Basel gemacht hatte, nahm sie ein weiteres Studium in Bern auf: Musikvermittlung. Nach dessen erfolgreichem Abschluss 2019 bewarb sie sich um die Stelle als Erste Soloflötistin im Berner Symphonieorchester, wohl wissend, dass es 350 Mitbewerbungen gab. Ihrem Riesentalent und ihrem Können, aber auch ihrer Gelassenheit und Leichtigkeit ist es zu verdanken, dass sie dabei, gemeinsam mit einem italienischen Flötisten, erfolgreich war. „Im Moment sind weltweit nur circa 25 Stellen für Flöte frei“, erklärt die junge Künstlerin die Situation.

In Opern– oder Konzertspielzeiten stehen für Johanna Schwarzl fast tägliche Proben an. Auch für die Tonhalle in Zürich oder die Oper in Basel oder Luzern wird sie als Aushilfe angefragt. „Mein Büro ist so toll. Mein Arbeitsplatz sind Konzertsäle und keine Großraumbüros!“ schwärmt sie.

Verantwortung in der Gesellschaft übernehmen

Inzwischen unterrichtet sie auch als Dozentin an der Zürcher Hochschule der Künste und arbeitet freischaffend als Kunstvermittlerin. Ihr ist es wichtig, als Künstlerin Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen und durch innovative Konzertprojekte Orte der Begegnung für unterschiedliche Gesellschaftsgruppen zu schaffen.

Lange Jahre war sie in ein Musikprojekt am Stuttgarter Olga Hospital eingebunden, das Musik für krebskranke Kinder bot. Musikkonzepte für Demenzerkrankte sowie für Menschen in weniger privilegierten Lebenssituationen liegen ihr am Herzen. So gründete sie mit ihrem Mann Dan Marginean, inzwischen musikalischer Leiter zweier Musikschulen in Lausanne und Bern, das „Duo2Connect“. Es möchte neue Konzertformate entwickeln und arbeitet gerade an einer Konzertreihe, die städtische und ländliche Kunstformen verbindet und Laien– und Profimusiker zusammenbringt.

Vom Traum und dem nächsten Projekt

Ihr Traum: Selbst ein Festival gründen für Laien und Profis, mit Laien im Zentrum, nicht als Randfiguren. Ihr Bedauern: dass es um Ravensburg herum kein Vollzeitorchester gibt. Sie würde hier in der Heimat gern etwas machen. Ihr nächstes Projekt: der Motorradführerschein. Schließlich hat ihr eine Freundin gerade ein Motorrad geschenkt.