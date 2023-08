Über 100 Kisten Bier müssen nach ersten Angaben der Polizei in Ravensburg von einem Lastwagen auf die Straße gefallen sein. Am Mittwochnachmittag staute sich deshalb der Verkehr in der Ravensburger Nordstadt.

Der Lastwagenfahrer wollte nach Angaben von Polizeipressesprecherin Daniela Baier gegen 15.50 Uhr von Ravensburg kommend auf die B30 in Richtung Ulm auffahren. Dabei sei die Ladung auf die Fahrbahn gestürzt.

Die Brücke, auf der es zu dem Unfall kam, war zunächst in beide Richtungen gesperrt. Über 50 Meter verteilten sich Bier und Scherben, so Baier. Die Feuerwehr und die Straßenmeisterei hätten aber so schnell wie möglich begonnen, aufzuräumen und die Fahrbahn zu reinigen.

Laut Polizei kam es zu erheblichem Stau im nachmittäglichen Feierabendverkehr an dem Ravensburger Verkehrsknotenpunkt. Zum Grund, warum die Kisten samt Inhalt dem Lkw von der Ladefläche gefallen sind, konnte die Polizei noch keine Angaben machen.