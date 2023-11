Am Mittwoch beginnt das Trans4Jazzfestival in Ravensburg mit der grandiosen Sängerin Joy Denalane. Mit ihrer Stimme und einer Mischung aus Soul, Pop und Jazz wird sie das Publikum um ihre Finger wickeln, teilen die Veranstalter mit.

Tags drauf kommt mit der „Travelin’“-Band des Schweizer Bassisten Heiri Känzig ein herausragendes Ensemble aus der World Jazz-Stilistik. Kontrastprogramm am Freitag: Das norwegische Oktett Fieh begeistert mit futuristischem Retro-Soul und verwandelt die Weingärtner Linse in einen Tanzpalast. Die Matinee am Samstag bestreitet dann das einheimische Openthebox-Trio, am Abend verzaubern Gogo Penguin mit ihrem elektronisch verfeinertem Ambient Jazz. Der Singer-Songwriter Oscar Jerome beschließt das Festival am Sonntag in der Kantine.

Wie die Veranstalter am Montag mitteilten, gebe es für alle Konzerte noch Tickets. Nicht vergessen: Für das jüngere Publikum gibt es ein Kontingent an vergünstigten Tickets: Für Euro Euro können Menschen bis Jahrgang 1997 für alle Konzerte Tickets kaufen. Infos und Tickets unter jazztime-ravensburg.de.