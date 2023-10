Das Konzertpublikum kann sich auf ein barockes Erlebnis in Ravensburg freuen: Die junge Starpianistin Mona Asuka eröffnet am Donnerstag, 19. Oktober, um 20 Uhr die Konzertsaison im Konzerthaus Ravensburg mit dem italienischen Barockorchester „I Musici di Roma“. Auf dem Programm stehen laut Ankündigung des Kulturamts Ravensburg Streicherkompositionen von Antonio Vivaldi und zwei von Johann Sebastian Bachs Klavierkonzerten. Vivaldi und Bach seien die führenden Komponisten der Barockzeit.

Solisten der Klassik

Im Rahmen der ersten Ravensburger Kulturzeit 2023/24 gibt es auch Theatervorführungen und noch weitere Orchesterkonzerte mit Star-Solisten der Klassik. Zu Beethovens berühmtem Violinkonzert habe Weltstar Nemanja Radulović eine sehr emotionale Bindung, schließlich begann damit seine internationale Karriere, heißt es im Kulturmagazin „Stadt ‐ Land ‐ See“. Das Münchener Kammerorchester schwärme von dieser besonderen Interpretation des Geigers. Gemeinsam gastieren sie am 9. Dezember unter Leitung des Konzertmeisters Daniel Giglberger mit Werken von Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven.

Die langjährige Verbundenheit des Münchener Kammerorchesters zu Ravensburg sei aus einer emotionalen Privatinitiative entstanden. Mittlerweile sei eine Konzertsaison ohne die Münchener in Ravensburg für das Konzertpublikum in der Region undenkbar, heißt es. Am 23. Februar 2024 ist das Münchener Kammerorchester, geleitet von Daniel Giglberger, erneut zu Gast. Dieses Mal mit dem Gewinner des Chopin-Wettbewerbs 2019, dem jungen Pianisten Bruce Liu, dessen Karriere seitdem förmlich durch die Decke gehe. Im Ravensburger Konzertsaal spielen sie zusammen Frédéric Chopins Variationen für Klavier und Orchester und Beethovens zweites Klavierkonzert.

Concertgebouw Kammerorchester erstmals dabei

Zum ersten Mal in der Region steht am 7. Juni 2024 dann das Concertgebouw Kammerorchester auf der Bühne im Konzerthaus Ravensburg. Die Kammerorchester-Formation des Sinfonieorchesters aus den Niederlanden spielt unter Leitung des Konzertmeisters Michael Waterman Werke von Edward Elgar und Dmitri Schostakowitsch sowie ein frühes Klavierkonzert von Mozart. Der Star des Abends, Pianist Ben Kim, sei dagegen kein unbekannter in Ravensburg: 2019 weihte er im feierlichen Eröffnungskonzert mit dem Violinisten Niek Baar den Steinway-Konzertflügel des Konzerthauses ein.

Baar und Kim gastieren außerdem als Duo in der neuen Konzertsaison sowie viele weitere Musiker und Musikerinnen, die in 15 Konzerten das Erlebnis Musik zelebrieren werden.

Tickets für das Konzert mit Starpianistin Mona Asuka sind ab 24 Euro erhältlich. Karten für alle Konzerte gibt es bei der Tourist Information Ravensburg, Ticket-Hotline 0751/82800 sowie online unter ravensburger-kulturzeit.reservix.de. Alle Veranstaltungen sind unter www.ravensburg.de/kulturzeit einzusehen.