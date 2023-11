Starkes Wochenende für die Ravensburg Towerstars

Nach dem ebenso überraschenden wie begeisternden 3:2-Auswärtserfolg (1:0, 1:1, 1:1) beim Tabellenführer Kassel Huskies stand für die Ravensburg Towerstars am Sonntag ein nur vermeintlich einfacheres Heimspiel gegen den Elften der DEL2, den EHC Freiburg, an. Und die gute Nachricht für den amtierenden DEL2-Meister: Auch diese Partie gewannen die Oberschwaben. Beim 3:1 (2:0, 1:0, 0:1) vor 2287 Zuschauern erzielten Sam Herr (6., 39.) und Robbie Czarnik per Penalty (19.) die Tore.

Rundum zufrieden hatte sich Towerstars-Trainer Gergely Majoross am Freitag in der SpradeTV-Pressekonferenz geäußert: „Es schaffen nicht viele, in Kassel zu gewinnen. Wir haben großen Kampfgeist gezeigt und sind sowohl in Überzahl wie auch in Unterzahl souverän aufgetreten. Das letzte Drittel war das beste, vor allem die letzten fünf Minuten haben mir gut gefallen.“

Mit dem gleichen Spirit wollten die Oberschwaben also am Sonntag um 18.30 Uhr den EHC Freiburg in der heimischen CHG-Arena empfangen. Freiburg hatte am Freitag zu Hause eine unglückliche 1:2-Niederlage gegen die Dresdner Eislöwen einstecken müssen und war gegen die Towerstars definitiv auf Wiedergutmachung aus.

Nico Pertuch genießt erneut das Vertrauen

Majoross hatte in den vergangenen beiden Partien das junge Torwart-Talent Nico Pertuch eingesetzt, der seine Sache beide Male exzellent machte, und auch gegen Freiburg hielt sich der Trainer an die alte Weisheit, dass man ein erfolgreiches Team nicht verändern soll, und so bekam der 18-Jährige erneut den Vorzug vor Ilya Sharipov.

Zunächst tasteten sich beide Teams eine Weile ab, bevor der Gastgeber die Kontrolle über das erste Drittel übernahm. Bereits nach zwei Minuten kassierten die Wölfe eine Strafzeit. Für Fabian Dietz eröffnete sich die erste Chance im Powerplay, er scheiterte jedoch an Freiburgs Goalie Luis Benzing.

Auch danach hatten die Towerstars eindeutig mehr vom Spiel, und so überraschte Sam Herrs 1:0 mit einem schönen Schlenzer in der sechsten Minute niemanden. In der zehnten Minute hatte Florian Ketterer eine Riesenchance, brachte den Puck aber nicht am bereits geschlagenen Benzing vorbei ins Tor. Nur zwei Minuten später traf er dann den Pfosten.

Fünf Minuten vor Ende des Abschnitts bekam dann auch Ravensburgs Goalie Pertuch nach einem Schuss von Ludwig Nirschl die Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Anschließend übernahmen die Towerstars wieder das Kommando - nach einem Foul direkt vor dem Tor des Gegners wurde ihnen ein Penalty zugesprochen. Robbie Czarnik verwandelte in der 19. Minute sicher zum 2:0-Pausenstand.

Sam Herr trifft doppelt

Das zweite Drittel begann wie das erste, die Towerstars waren drückend überlegen. Nach fünf Minuten gerieten sie in Unterzahl, verteidigten diese jedoch so souverän, dass dem Gast in dieser Zeit nicht ein Torschuss gelang. In der Folge geriet Benzing wieder unter Dauerfeuer und zeigte ein paar schöne Paraden. Erst gegen Ende des Abschnitts kam Freiburg wieder etwas besser in die Partie. Pertuch musste einige Male eingreifen und hielt unter anderem einen harten Schuss von Nikolas Linsenmaier. In den letzten beiden Minuten des zweiten Drittels eröffnete sich den Oberschwaben noch einmal die Gelegenheit, in Überzahl zu erhöhen, und erneut war es Sam Herr (39.), der sie zum 3:0 nutzte.

Auch im letzten Abschnitt setzen die Towerstars ihren Gegner mit aggressivem Forechecking von Beginn an unter Druck. Erst ab der 50. Minute warfen die Breisgauer alles nach vorne. Unkonzentriertheiten und ein glänzend aufgelegter Towerstars-Goalie verhinderten jedoch den Anschlusstreffer.

Ravensburg wollte nun das Spiel aus einer gesicherten Defensive herunterspielen, fing sich aber auf diese Weise kurz vor Schluss den Ehrentreffer der Wölfe durch Parker Bowles ein (59.). Mehr war für die Gäste nicht drin, und so stand ein verdienter 3:1-Sieg für die Towerstars, dem auch Trainer Majoross nur wenig Negatives abgewinnen konnte: „Wir haben schlau gespielt. Wir mussten uns zwar etwas pushen, aber das haben wir gut gemacht. Uns ist es gelungen, ihr Umschaltspiel komplett auszuschalten. Was mir nicht so gut gefiel, waren die vielen Strafen gegen Ende, die uns letztlich ein Tor kosteten.“

Das Spiel im Stenogramm:

DEL2, 21. Spieltag:

Ravensburg Towerstars - EHC Freiburg 3:1 (2:0, 1:0, 0:1). - Tore: 1:0 (05:16) Sam Herr (Ketterer, Sarault), 2:0 (18:19) Robbie Czarnik (Penalty), 3:0 (38:25 ÜZ) Sam Herr (Czarnik, Eichinger), 3:1 (58:45 ÜZ) Parker Bowles (Ventelä, Nirschl) - Strafen: Ravensburg 8 Minuten, Freiburg 10 Minuten - Zuschauer: 2287.