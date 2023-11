Starke Wolpertswender Serie endet mit klarer Niederlage

Nach sechs Siegen in Serie hat der SV Wolpertswende den SV Bergatreute zum Topspiel des zwölften Spieltags in der Fußball-Kreisliga A1 empfangen. Das Spiel war vor allem in der ersten Halbzeit sehr offen, am Ende gab es aber einen deutlichen 6:2-Sieg des SVB und ein Ende der Wolpertswender Siegesserie. Die als Tabellenführer in den Spieltag gegangenen Teams TSV Berg II und SV Wolfegg taten sich schwer: Wolfegg siegte trotz Rückstand mit 2:1 beim FC Kosova Weingarten, Berg hingegen kam nur zu einem 0:0 gegen Bad Waldsee.

Beide Spieler kommen zu Fall, der Schiedsrichter pfeift nicht

Das Ausrufezeichen des Spieltags gelang ohne Frage dem Bezirksligaabsteiger SV Bergatreute. Trotz zweimaliger Führung hatte der SV Wolpertswende keine Chance. Dass Fußballspiele manchmal durch eine Szene maßgeblich beeinflusst werden können, zeigte das Topspiel. Der SVW war aus dem Nichts durch einen Konter durch Daniel Litz (15.) in Führung gegangen, als es einen weiteren Konter des SVW-Torjägers gab. Bergatreutes Abwehrspieler Chris Fleischer versuchte Litz am Abschluss zu hindern. Beide kamen zu Fall, der Schiedsrichter ließ weiterlaufen. Ob Elfmeter oder gar Platzverweis für Fleischer: Der Kölner VAR-Keller hätte in der Bundesliga vermutlich minutenlange Arbeit mit dieser Szene gehabt. Den Videobeweis gibt es in der Kreisliga aber nicht, so blieb die Tatsachenentscheidung des Schiedsrichters stehen ‐ und rettete Bergatreute in diesem Moment vor einem Rückschlag.

Janus Graf glich kurze Zeit später (27.) mit einem abgefälschten Freistoß aus. Die erneute Führung durch Wolpertswendes Gabriel Fürst drei Minuten später nach einem fatalen Fehler des SVB im Spielaufbau konterten erneut Graf (40.) und David Berg (44.) noch vor der Pause. Zu Beginn der zweiten Halbzeit überrollte der SVB die Heimelf förmlich und entschied das Spiel frühzeitig. Jean Pierre Steinbach (49.) und Nico Kölbel (68.) waren jeweils nach Standards zur Stelle, Berg (55.) setzte einen Schlenzer ins lange Eck (55.). Bergatreute springt auf den zweiten Tabellenplatz, da der TSV Berg II gegen den FV Bad Waldsee patzte.

Wolfegg tut sich in Weingarten schwer

Alleiniger Spitzenreiter ist nun der SV Wolfegg. Die Tabellenführung stand beim FC Kosova Weingarten aber lange Zeit auf wackligen Beinen. Auf dem schwer zu bespielenden Platz in Weingarten hatte Wolfegg zwar viel Ballbesitz, wirklich gute Chancen spielte sich der Favorit aber nicht heraus. Praktisch mit dem Pausenpfiff gelang dem FC Kosova die überraschende, aber nicht unverdiente Pausenführung durch Stürmer Mergim Gashi (45.+1).

Der Start in den zweiten Durchgang hätte jedoch nicht besser laufen können für den Tabellenführer. Martin Adler, der in Abwesenheit von Joachim Heinzelmann im Sturm auflief, setzte eine klasse Flanke von Lukas Lang per Kopfball in die Maschen. In der Folgezeit wurde das Spiel ruppiger, es gab viele Gelbe Karten. In der 72. Minute fiel die vermeintliche Führung für Wolfegg, doch der Schiedsrichter entschied auf Abseits. Fünf Minuten später gab es doch den Treffer. Nach guter Vorarbeit von Maximilian Schorer erzielte Florian Metzler das 2:1. Der FC Kosova versuchte in der Schlussphase alles, um den Ausgleich zu erzielen, die SVW-Abwehr um Lukas Lang und Andreas Fleischer verteidigte aber souverän. Negativer Höhepunkt der Schlussphase war die Gelb-Rote Karte für Fisnik Bajrami (90.) ‐ bereits der dritte Platzverweis des Weingarteners im achten Saisonspiel. Zufrieden, aber keinesfalls euphorisch war Wolfeggs Trainer Armin Schatz: „Der Platz war eine Katastrophe, was es für ein spielstarkes Team wie uns schwierig macht. Am Ende haben wir den Charaktertest bestanden.“ Beim Thema Meisterschaft gibt sich Schatz zurückhaltend: „Die Meisterschaft spielt für uns keine Rolle, ich sehe andere Mannschaften deutlich vor uns.“

Dennoch ist mit dem SV Wolf-egg in der aktuellen Verfassung zu rechnen. Mit sechs Siegen in Serie strotzt das Team vor Selbstvertrauen. Am Sonntag (14.30 Uhr) bietet sich dem SVW gegen den aktuell schwächelnden SV Reute die Chance auf Sieg Nummer 7.