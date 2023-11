Starke Leistung reicht den Rams nicht gegen Feldkirch

Trotz einer guten Leistung hat der TSB Ravensburg in der Handball-Bezirksliga gegen BW Feldkirch mnit 26:30 (11:12) verloren. Dadurch bleiben die Rams im Tabellenkeller und haben nun drei schwere Auswärtsspiele am Stück vor sich. Unter anderem steht das Derby beim Aufsteiger TV Weingarten an.

Gegen den Aufstiegsfavoriten Feldkirch überraschte TSB-Trainer Manuel Kuttler mit einer sehr offensiven 3:3-Formation in der Deckung, an der sich die Gäste oft die Zähne ausbissen. Auch im Angriff kamen die Rams gut ins Spiel. Die Partie in der Kuppelnauhalle war lange Zeit ausgeglichen, einzig die mangelnde Chancenverwertung der Rams verhinderte laut Mitteilung eine deutlichere Führung.

Den Spielertrainer bekommt der TSB nicht in den Griff

Die Vorarlberger kamen meist durch Einzelaktionen zum Erfolg. Dreh- und Angelpunkt ist Spielertrainer Petar Roganovic (acht Tore), den die Rams nie richtig in den Griff bekamen. Die entscheidende Phase der Partie gab es zwischen der 28. und 34. Minute. Die Rams führten mit 11:10, vergaben aber freie Würfe und lagen zur Pause mit 11:12 zurück. Unmittelbar nach der Pause erhöhten die Gäste auf 15:11 ‐ diesem Rückstand liefen die Ravensburger die gesamte zweite Halbzeit hinterher.

Dabei bekamen die Zuschauer mehrmals in der zweiten Halbzeit den Eindruck, als könnten die Rams durch couragiertes Spiel und gute Paraden von Jakob Weißhaar die Partie noch mal zu ihren Gunsten drehen. Doch immer wieder schlug Roganovic durch Einzelaktionen zu. Am Ende war es zwar ein tolles Spiel der Rams, bei denen die A-Junioren Philipp Liebke und Lukas Dreps die besten Werfer waren, es war aber auch eine weitere bittere Niederlage.

TSB: Weißhaar; Liebke (7), Dreps (4/3), Ober (4/3), Bucher (2), Trommeshauser (2), Werz (2), Frank (2), Kaut (1), Wiedemann (1), Dent (1), Rizzo, F. Ewert, Hecht.